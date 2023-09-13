Вето на законопроект об э-декларировании: Зеленский подал свои предложения — Finance.ua

Вето на законопроект об э-декларировании: Зеленский подал свои предложения Сегодня 11:34 — Казна и Политика

Вето на законопроект об э-декларировании: Зеленский подал свои предложения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он подписал вето на законопроект и уже в сентябре должны быть открыты реестры электронных деклараций.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

«Сразу, когда проголосованный закон поступил из Верховной Рады, подписал вето. Ожидаю нового голосования — с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций. Уже в сентябре такое решение должно быть. Как, кстати, и по законопроекту о ПЭПах — политически значимых персонах. И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен пройти в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг», — отметил Президент.

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Президент Зеленский внес предложения в ветированный законопроект о возобновлении электронного декларирования для должностных лиц и местного самоуправления. Глава государства предлагает Верховной Раде сделать открытым доступ к Реестру деклараций, но в то же время учесть ряд особенностей по определенным группам декларантов. Соответствующие предложения по законопроекту № 9534 опубликованы на официальном сайте парламента.

«Не могу согласиться с предложенным законом подходом, по которому не обеспечивается открытый доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», — говорится в предложениях главы государства.

Президент предлагает сделать открытым доступ к Реестру деклараций, но при этом учесть ряд особенностей относительно определенных групп декларантов.

Глава государства предлагает установить, что временно, на период до прекращения или отмены военного положения, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) обеспечивает открытый круглосуточный доступ к Единому госреестру деклараций.

В то же время Зеленский считает необходимым определить в законе, что в открытом доступе не будут отображаться декларации, поданные, в частности:

военнослужащими Государственной пограничной службы Украины,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Управления государственной охраны,

Вооруженных сил Украины и других военных формирований.

Кроме этого, не будут отражаться декларации сотрудников полиции особого назначения, которые во время действия военного положения вовлечены в ведение боевых действий, а также раненых, пленных, миротворцев, лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

НАПК изымает из открытого доступа такие декларации на основании письменного представления руководителя госоргана, где проводит службу (работает) соответствующий субъект декларирования.

Эти исключения не будут касаться военнослужащих:

на должностях министров и их заместителей, руководителей центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, в других должностях в аппаратах министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти, органов системы правосудия или командированных на такие должности;

входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий или командированных в них;

проходящих службу в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки или командированных в них (кроме лиц рядового состава подразделений охраны соответствующих центров);

осуществляющих подготовку, организацию, проведение закупок продуктов, работ и услуг оборонного назначения.

Президент также предлагает установить, что со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения, НАПК обеспечит открытый доступ к декларациям, содержащимся в Едином госреестре, всем лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, (…) не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона», — добавляется в предложениях к документу.

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УНН По материалам:

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