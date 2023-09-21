Кампания декларирования за 2021−2022 годы продлится до 31 января — НАПК Сегодня 11:48 — Личные финансы

Кампания декларирования за 2021−2022 годы продлится до 31 января — НАПК

Декларации за 2021−2022 годы нужно подать до 31 января следующего года, сообщает НАПК.

«НАПК готов к восстановлению декларирования и обеспечит открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, не позднее 60 дней со дня вступления в силу Закона с учетом безопасностных предохранителей», — говорится в сообщении.

В течение месяца со дня вступления в силу Закона НАПК обеспечит приведение своих актов, разъяснений, методических рекомендаций и т. д. в соответствие с новыми нормами, в том числе в части отбора деклараций для проведения их полной проверки и порядка проведения таких проверок.

Что нужно знать

Кампания декларирования за 2021−2022 годы продлится до 31 января 2024 года. До указанной даты декларанты должны подать декларации за отчетные периоды 2021−2022 годов, в том числе на проведение спецпроверок, кроме тех лиц, которые подали их добровольно ранее.

Законом также предусмотрено, что те лица, которые во время действия военного положения до вступления в силу Закона уже подали декларации за 2021−2022 годы, имеют право подать исправленные декларации за эти периоды. Для этого в течение 14 дней со дня вступления в силу Закона им необходимо будет письменно обратиться в НАПК с просьбой обеспечить возможность подать исправленную декларацию. После чего указанные субъекты декларирования смогут в течение 30 календарных дней (отсчет начинается со дня, следующего за днем ​​получения НАПК соответствующего обращения субъекта декларирования) подать исправленные декларации за эти периоды.

В НАПК отметили, что с возобновлением декларирования запускаются и механизмы финансового контроля. С помощью логического и арифметического контроля будет рассчитан показатель рейтинга риска каждой декларации. Проверки деклараций будут производиться постепенно после их подачи с учетом оценки рисков.

В то же время, проработав положения уже принятого Закона, НАПК обращает внимание на те риски, которые все еще остаются в положениях принятого документа. Для их устранения НАПК предложило изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которые позволят усовершенствовать антикоррупционные механизмы и обеспечат правовую определенность законодательных норм.

НАПК обращается к народным депутатам Украины с призывом использовать свое право законодательной инициативы и подать соответствующие изменения в Закон Украины «О предотвращении коррупции».

«Именно инициативность законотворцев сократит время на урегулирование этих рисков, поскольку представление таких изменений от НАПК, по регламенту согласительных процедур Кабинета Министров Украины, может длиться несколько месяцев», — подчеркнули в агентстве.

В НАПК отдельно обращают внимание, что публичность данных является признаком демократического цивилизованного мира, в котором они трактуются как проявление добросовестности публичных служащих. Использование данных захватчиком может поставить под угрозу безопасность членов семей декларантов, находящихся на временно захваченных территориях.

Поэтому в НАПК рекомендуют декларантам и членам их семей с временно захваченных с 24 февраля 2022 года территорий, открытие деклараций которых может представлять для них опасность, выехать на подконтрольную Украине территорию как можно быстрее.

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