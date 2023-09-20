Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято — Finance.ua

Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято Сегодня 14:50 — Казна и Политика

Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято

Верховная Рада Украины на заседании 20 сентября 341 голосом «за» поддержала немедленное открытие деклараций чиновников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении е-декларирования. За — 341, конституционное большинство», — написал он и подчеркнул, что принятые изменения подразумевают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.

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Больше всего голосов — 214 — дала фракция «Слуги Народа». 22 голоса дала «ЕС», 13 — «Батькивщина»:

Платформа за жизнь и мир — 18;

За будущее — 11;

Голос — 18;

Доверие — 17;

Восстановление Украины — 12;

Внефракционные — 16.

Напомним, Закон о е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование благосостояния.

В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.

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26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.

27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.

12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты незамедлительно.

Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования.

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