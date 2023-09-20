Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято — Finance.ua
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Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято

Казна и Политика
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Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято
Нардепы открыли е-декларации после вето Зеленского: решение принято
Верховная Рада Украины на заседании 20 сентября 341 голосом «за» поддержала немедленное открытие деклараций чиновников.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
«Рада одобрила вето президента и исправила закон о возобновлении е-декларирования. За — 341, конституционное большинство», — написал он и подчеркнул, что принятые изменения подразумевают немедленное открытие деклараций чиновников, а не год спустя, как планировалось.
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Больше всего голосов — 214 — дала фракция «Слуги Народа». 22 голоса дала «ЕС», 13 — «Батькивщина»:
  • Платформа за жизнь и мир — 18;
  • За будущее — 11;
  • Голос — 18;
  • Доверие — 17;
  • Восстановление Украины — 12;
  • Внефракционные — 16.
Напомним, Закон о е-декларировании вступил в силу в 2016 году. Однако в 2020 году Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование благосостояния.
В январе 2023 года послы Группы семи и Европейского Союза заявили об ожиданиях от Украины утверждения антикоррупционной программы. В феврале они призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
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26 июля глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что в Украине нужно возобновить электронное декларирование как можно быстрее и призвал фракции поддержать соответствующий законопроект на ближайшем пленарном заседании.
27 июля ВР в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий возобновление электронного декларирования. 5 сентября он был принят в целом. Однако документом предусмотрено открытие деклараций только через год. Впоследствии на сайте президента появилась петиция с требованием ветировать закон.
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12 сентября Зеленский ветировал закон и заявил, что реестры должны быть открыты незамедлительно.
Комитет ВР по антикоррупционной политике на заседании 18 сентября поддержал предложения президента Владимира Зеленского к закону о возобновлении е-декларирования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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