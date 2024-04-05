В МВФ назвали условия для конфискации российских активов — Finance.ua

В МВФ назвали условия для конфискации российских активов
Конфискация замороженных российских активов должна иметь твердую правовую основу и не влиять на стабильность международной валютной системы.
Такую позицию МВФ озвучила на прессбрифинге в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям Фонда Джулия Козак.
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«Решение об аресте активов должно приниматься соответствующими органами власти и юрисдикциями страны», — отметила представитель МВФ.
Она также подчеркнула, что для МВФ важно, «чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы».
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Обсуждение возможной конфискации замороженных российских активов проходят в США, европейских и других странах.
Евросоюз работает над тем, как можно использовать 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных замороженных активов рф для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.
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