В МВФ назвали условия для конфискации российских активов — Finance.ua

В МВФ назвали условия для конфискации российских активов Сегодня 12:20

В МВФ назвали условия для конфискации российских активов

Конфискация замороженных российских активов должна иметь твердую правовую основу и не влиять на стабильность международной валютной системы.

Такую позицию МВФ озвучила на прессбрифинге в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям Фонда Джулия Козак.

«Решение об аресте активов должно приниматься соответствующими органами власти и юрисдикциями страны», — отметила представитель МВФ.

Она также подчеркнула, что для МВФ важно, «чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы».

Обсуждение возможной конфискации замороженных российских активов проходят в США, европейских и других странах.

Евросоюз работает над тем, как можно использовать 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных замороженных активов рф для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

Укрінформ По материалам:

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