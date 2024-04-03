В Европе заморозили €37 миллиардов частных и €208 миллиардов государственных активов рф — Finance.ua
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В Европе заморозили €37 миллиардов частных и €208 миллиардов государственных активов рф

Мир
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В Европе заморозили €37 миллиардов частных и €208 миллиардов государственных активов рф
В Европе заморозили €37 миллиардов частных и €208 миллиардов государственных активов рф
Евросоюз работает над тем, как можно использовать замороженные российские активы — 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных — для возмещения ущерба, причиненного российской агрессией.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время итоговой пресс-конференции после международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» в Гааге, передает Укринформ.
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«Мы продолжим работать над вопросом финансирования репараций, потому что важно, чтобы россия заплатила за возмещение ущерба. И мы работаем над этим во всех наших дискуссиях, которые мы ведем по поводу российских активов, частных или государственных. У нас в Европе есть 37 млрд частных активов, а также более 200−208 миллиардов государственных активов», — сказал он.
Отдельно Рейндерс выразил надежду на «скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов» для нужд Украины в борьбе с российским агрессором. По его оценке, эти поступления могут составить около 2−3 млрд евро в год.
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Еврокомиссар подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр об ущербе, причиненном агрессией рф против Украины, «украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям».
«И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться к Комиссии по вопросам возмещения ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники», — сказал еврокоммисар.
По материалам:
Укрінформ
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