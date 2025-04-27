В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр

Личные финансы
14
В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр
В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр
Чтобы визит в сервисные центры МВД был максимально комфортным, можно воспользоваться электронной записью. Это сэкономит ваше время.
В Главном сервисном центре МВД предоставили короткий гайд, чтобы все прошло быстро и эффективно.

1. Выберите услугу и подготовьте документы

В первую очередь, следует точно знать, какой услугой вы хотите воспользоваться.
Читайте также
В дальнейшем соберите необходимый пакет документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте МВД в разделе «Услуги».
Самые главные документы для получения госуслуг:
  • паспорт с отметкой о месте регистрации;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

2. Зарегистрируйтесь онлайн или через терминал

Для получения услуги перед визитом в сервисный центр МВД необходимо пройти регистрацию. Граждане могут сделать это как онлайн на 21 день вперед, так и через терминал в центре и получить услугу в тот же день.
Читайте также
Если вы выбрали E-запись, следующим шагом следует авторизироваться и выбрать удобное территориальное подразделение. Услуги предоставляются экстерриториально, то есть независимо от места жительства.

3. Ознакомьтесь с графиком работы

Сервисные центры МВД работают:
  • вторник-пятница — с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);
  • суббота — с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);
  • выходные дни: воскресенье, понедельник.

4. Оплата услуг

Граждане могут произвести оплату онлайн (реквизиты доступны по ссылке) или непосредственно в банке, работающем в помещении сервисного центра.

5. Проверяйте актуальную информацию

Всю информацию об услугах, условиях предоставления и изменениях можно найти на официальных ресурсах МВД. Во время воздушной тревоге предоставление услуг временно приостанавливается.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems