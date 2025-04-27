В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр — Finance.ua

В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр
Чтобы визит в сервисные центры МВД был максимально комфортным, можно воспользоваться электронной записью. Это сэкономит ваше время.
В Главном сервисном центре МВД предоставили короткий гайд, чтобы все прошло быстро и эффективно.
1. Выберите услугу и подготовьте документы
В первую очередь, следует точно знать, какой услугой вы хотите воспользоваться.
В дальнейшем соберите необходимый пакет документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте МВД в разделе «Услуги».
Самые главные документы для получения госуслуг:
- паспорт с отметкой о месте регистрации;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
2. Зарегистрируйтесь онлайн или через терминал
Для получения услуги перед визитом в сервисный центр МВД необходимо пройти регистрацию. Граждане могут сделать это как онлайн на 21 день вперед, так и через терминал в центре и получить услугу в тот же день.
Если вы выбрали E-запись, следующим шагом следует авторизироваться и выбрать удобное территориальное подразделение. Услуги предоставляются экстерриториально, то есть независимо от места жительства.
3. Ознакомьтесь с графиком работы
Сервисные центры МВД работают:
- вторник-пятница — с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);
- суббота — с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);
- выходные дни: воскресенье, понедельник.
4. Оплата услуг
Граждане могут произвести оплату онлайн (реквизиты доступны по ссылке) или непосредственно в банке, работающем в помещении сервисного центра.
5. Проверяйте актуальную информацию
Всю информацию об услугах, условиях предоставления и изменениях можно найти на официальных ресурсах МВД. Во время воздушной тревоге предоставление услуг временно приостанавливается.
Поделиться новостью