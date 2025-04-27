В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр — Finance.ua

В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр Сегодня 17:15 — Личные финансы

В МВД рассказали, что нужно знать перед визитом в сервисный центр

Чтобы визит в сервисные центры МВД был максимально комфортным, можно воспользоваться электронной записью. Это сэкономит ваше время.

В Главном сервисном центре МВД предоставили короткий гайд, чтобы все прошло быстро и эффективно.

1. Выберите услугу и подготовьте документы

В первую очередь, следует точно знать, какой услугой вы хотите воспользоваться.

В дальнейшем соберите необходимый пакет документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте МВД в разделе «Услуги».

Самые главные документы для получения госуслуг:

паспорт с отметкой о месте регистрации;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

2. Зарегистрируйтесь онлайн или через терминал

Для получения услуги перед визитом в сервисный центр МВД необходимо пройти регистрацию. Граждане могут сделать это как онлайн на 21 день вперед, так и через терминал в центре и получить услугу в тот же день.

Если вы выбрали E-запись, следующим шагом следует авторизироваться и выбрать удобное территориальное подразделение. Услуги предоставляются экстерриториально, то есть независимо от места жительства.

3. Ознакомьтесь с графиком работы

Сервисные центры МВД работают:

вторник-пятница — с 8:00 до 17:00 (без перерыва на обед);

суббота — с 8:00 до 15:45 (без обеденного перерыва);

выходные дни: воскресенье, понедельник.

4. Оплата услуг

Граждане могут произвести оплату онлайн (реквизиты доступны по ссылке ) или непосредственно в банке, работающем в помещении сервисного центра.

5. Проверяйте актуальную информацию

Всю информацию об услугах, условиях предоставления и изменениях можно найти на официальных ресурсах МВД. Во время воздушной тревоге предоставление услуг временно приостанавливается.

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