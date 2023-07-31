В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов — Finance.ua

В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов Сегодня 11:02 — Криминал

В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов

Соучредитель банковского мобильного приложения monobank Олег Гороховский обнародовал цифры мошенничества с картами клиентов.

Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по картам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.

«Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия, и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — отметил он.

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Самую большую долю в преступных действиях с картами составляют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.

«Финансовая грамотность должна прививаться как вакцина», — написал Олег Гороховский.

По его словам, около 5000 клиентов ежемесячно «проходят вакцинацию не в условиях стационара, а дома».

«И это очень похоже на самолечение. А самолечение, как известно, может быть вредно для вашего здоровья, особенно ментального», — отметил он.

Справка Finance.ua:

в системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой. В общей сложности из-за этого финучреждение потеряло более 27 млн ​​грн;

у польской Комиссии по финансовому надзору (KNF) есть замечание к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank.

Фінансовий клуб По материалам:

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