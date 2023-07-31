В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов

Криминал
268
В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов
В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов
Соучредитель банковского мобильного приложения monobank Олег Гороховский обнародовал цифры мошенничества с картами клиентов.
Только с марта 2023 года объемы мошеннических махинации по картам monobank составили 111,4 млн грн при 80-процентном уровне противодействия.
«Посмотрите на динамику мошенничества по нашим картам. Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это при том, что мы добились космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия, и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — отметил он.
Читайте также
Самую большую долю в преступных действиях с картами составляют операции социального инжиниринга, фишинг, псевдоброкеры и псевдобиржи, выманивание данных, непредоставление товаров и услуг после получения оплаты.
«Финансовая грамотность должна прививаться как вакцина», — написал Олег Гороховский.
По его словам, около 5000 клиентов ежемесячно «проходят вакцинацию не в условиях стационара, а дома».
Место для вашей рекламы
«И это очень похоже на самолечение. А самолечение, как известно, может быть вредно для вашего здоровья, особенно ментального», — отметил он.
В monobank раскрыли объемы мошенничества с картами клиентов

Справка Finance.ua:

  • в системе работы monobank 20 июля произошел масштабный сбой. В общей сложности из-за этого финучреждение потеряло более 27 млн ​​грн;
  • у польской Комиссии по финансовому надзору (KNF) есть замечание к финтех-проекту stereo by mono от основателей украинского monobank.

Как застраховаться от мошенничества с вашей банковской картой 💳

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.