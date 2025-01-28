В monobank появилась новая полезная функция — Finance.ua

В monobank появилась новая полезная функция Сегодня 12:02 — Финтех и Карты

В monobank появилась новая полезная функция

monobank появилась новая полезная функция — встроенный в приложение калькулятор.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

«Можете удалять калькулятор с телефона. Потому что мы встроили его в банк. Теперь любые финансовые расчеты можно провести в меню перевода. Но за попытку поделить на ноль будем блокировать счета!» — говорится в сообщении.

Это означает, что все финансовые расчеты теперь можно производить непосредственно в меню перевода средств.

Напомним, ранее monobank упростил переводы по реквизитам IBAN. Пользователи monobank могут переводить деньги по международному номеру банковского счета (IBAN).

В октябре прошлого года начал работу маркетплейс market by mono от monobank. Все товары на маркете можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе «Покупка частями».

monobank готов возродить свое решение для криптовалют в 2025 году, если Нацбанк легализует рынок криптовалют. Однако, будет ли monobank пытаться возрождать свой криптопроект, зависит не только от идеи, а от намерений регулятора — когда и будут ли вообще открывать рынок крипты в Украине.

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