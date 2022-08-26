В monobank можно будет отвечать комментарием на платеж — Finance.ua
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В monobank можно будет отвечать комментарием на платеж

Финтех и Карты
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В monobank можно будет отвечать комментарием на платеж
В monobank можно будет отвечать комментарием на платеж
Мобильный банк monobank создал функцию ответа комментарием на плетж. Ответ будет отображаться в выписке отправителя.
Об этом рассказал соучредитель проекта Олег Гороховский.
«Сколько раз вы писали/звонили получателю и уточняли, получил ли он деньги? А сколько раз получатель писал вам в мессенджер: „Спасибо! Деньги получил“. Мы сделали возможность ответить комментарием или эмодзи на платеж — и этот ответ появится в выписке отправителя», — написал он.
Релиз состоится уже на следующей неделе.

Справка Finance.ua:

  • monobank с 1 сентября 2022 г. повышает комиссию за снятие собственных средств в банкоматных сетях;
  • в обновлении банковского приложения monobank появилась возможность анализировать вашу общую финансовую активность. Этот раздел поможет пользователям контролировать персональный бюджет в рамках четырех категорий;

Интересные новинки от monobank, которые вы могли пропустить

По материалам:
Finance.ua
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