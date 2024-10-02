В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета

Казна и Политика
16
В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета
В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета
По данным Министерства здравоохранения, государство выделило 100 млн грн на восстановление «Охматдета» после вражеской атаки 8 июля. Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.
Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Дмитрий Слободянюк, передают Новости.Live.
Читайте также
Слободянюк заявил, что правительство Украины выделило значительные средства на восстановление детской больницы «Охматдет» после вражеской атаки, произошедшей 8 июля текущего года.
В частности, правительством было выделено 100 млн грн из резервного фонда. Кроме того, на казначейский счет больницы поступили взносы в размере 330 млн грн.
Читайте также
Госсекретарь Минздрава также отметил, что на счету United24 в Нацбанке хранятся средства, которые собирали украинцы через платформу Monobank. Однако точную сумму он не уточнил.
Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по больнице «Охматдет» в Киеве. В результате атаки по детскому медицинскому учреждению были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.