В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета — Finance.ua

В Минздраве назвали сумму, которую государство выделило на восстановление Охматдета
По данным Министерства здравоохранения, государство выделило 100 млн грн на восстановление «Охматдета» после вражеской атаки 8 июля. Также больница получила финансовую поддержку международных партнеров и благотворительных организаций.
Об этом сообщил госсекретарь Минздрава Дмитрий Слободянюк, передают Новости.Live.
Слободянюк заявил, что правительство Украины выделило значительные средства на восстановление детской больницы «Охматдет» после вражеской атаки, произошедшей 8 июля текущего года.
В частности, правительством было выделено 100 млн грн из резервного фонда. Кроме того, на казначейский счет больницы поступили взносы в размере 330 млн грн.
Госсекретарь Минздрава также отметил, что на счету United24 в Нацбанке хранятся средства, которые собирали украинцы через платформу Monobank. Однако точную сумму он не уточнил.
Напомним, утром 8 июля российские войска нанесли ракетный удар по больнице «Охматдет» в Киеве. В результате атаки по детскому медицинскому учреждению были сильно повреждены корпуса медучреждения, включая вновь построенные отделения и единственную в стране онкогематологическую лабораторию.
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