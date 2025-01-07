В Минюсте рассказали, сколько взыскали активов с подсанкционных лиц за 2024 год — Finance.ua
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В Минюсте рассказали, сколько взыскали активов с подсанкционных лиц за 2024 год

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В Минюсте рассказали, сколько взыскали активов с подсанкционных лиц за 2024 год
В Минюсте рассказали, сколько взыскали активов с подсанкционных лиц за 2024 год
В течение 2024 года Департамент санкционной политики Минюста подал 27 исков в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Всего с мая 2022 года в ВАКС подали 65 таких исков.
Как заявили в Минюсте, в прошлом году ВАКС принял 23 решения, которыми исковые требования Минюста удовлетворены. Санкции коснулись как физических, так и юридических лиц, в том числе приближенных к руководству россии олигархов, бизнесменов, предателей и представителей российского ВПК.
В доход государства взысканы активы подсанкционных лиц:
  • денежные средства и ОВГЗ на сумму свыше экв. 2,5 млрд грн;
  • права требования к компании-владельцу ТЦ «Оушен Плаза» по кредитному договору на сумму свыше экв. 9 млрд грн и договорами обеспечения;
  • 165 000 тонн железорудной продукции стоимостью ориентировочно 2 млрд грн;
  • корпоративные права 37 компаний;
  • большой морозильный рыболовный траулер «Бухта Соколовская»;
  • 7 воздушных судов, авиадвигателей и авиазапчастей;
  • более 70 объектов недвижимости;
  • 26 единиц движимого имущества и имущественные права;
  • более 340 единиц оружия.
«Мы создали четкий алгоритм действий для обработки каждого решения СНБО, каждого лица, к которому применена санкция блокировки. При выявлении на территории Украины активов таких лиц и при наличии оснований для применения санкции взыскания — Департамент санкционной политики готовит соответствующие иски, которые рассматривает ВАКС. Применение санкции в виде взыскания активов — это контрмера, соразмерный ответ на поведение подсанкционного субъекта, который тем или иным образом поддерживает агрессию рф против Украины», — отметила заместитель министра юстиции Инна Богатых.
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Кроме судебной работы, в 2024 году Минюст разработал ряд законодательных изменений в сфере санкционной политики. В частности, подготовили законопроект, которым устанавливается ответственность за нарушение санкций, и проект постановления КМУ о взаимодействии государственных органов при обмене информацией о досудебном урегулировании и/или обжаловании в других странах примененных к лицу санкций.
Также были разработаны и приняты изменения в ЗУ «О банках и банковской деятельности» в части раскрытия Минюста банковской тайны (в рамках санкционных дел) и ЗУ «О санкциях» в части механизма управления взысканными санкционными активами.
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В течение 2024 года проинформировали МИД и Офис генпрокурора (в рамках TaskForceUA) об активах подсанкционных лиц, находящихся/зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, с целью блокирования таких активов. Также приступили к возможности признания и выполнения решения ВАКС о применении санкции взыскания активов в доход государства в отношении активов подсанкционных лиц, находящихся в других юрисдикциях.
В планах на 2025-й есть усовершенствование законодательства по криминализации ответственности за обход санкций, формирование доказательной базы и подача новых исков в ВАКС, а также решение вопроса защиты права собственности неподсанкционных совладельцев при применении санкций в виде взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц.
По материалам:
lb.ua
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