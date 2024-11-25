Компания под санкциями СНБО получила 2,6 млрд грн дохода — Finance.ua
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Компания под санкциями СНБО получила 2,6 млрд грн дохода

Фондовый рынок
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Компания под санкциями СНБО получила 2,6 млрд грн дохода
Компания под санкциями СНБО получила 2,6 млрд грн дохода
Под санкциями СНБО находятся 184 компании в Украине. Больше всего таких бизнесов в Киеве, Одессе и Львове. Чаще всего эти компании занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами.
Об этом сообщает Опендатабот.
Большинство компаний появились в санкционном списке после серии обновлений списков в 2024 году. Так что в этом году таких бизнесов стало больше почти в три раза: на 119 компаний. Наименьшее количество компаний прибавилось к санкционному перечню в 2023 году — всего 10 (5.4%).
Каждая вторая компания от общего количества будет находиться под санкциями до 2027 года. Еще 19.4% или 36 бизнесов выйдут из-под ограничений не ранее 2034 года. На бессрочном сроке санкций находится 15,1% или 28 компаний.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Среди этих бизнесов больше всего представителей оптовой торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами — 61 компания (33.2%). Еще 10.3% занимаются специализированными строительными работами — 19 предприятий.
Тройку делят производство кино и строительство сооружений — по 7 компаний или 3.8%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Больше всего бизнесов под санкциями находятся в Киеве — в общей сложности их 102. Значительно меньше компаний насчитывается в Одесской области — 17 или 9.2%. В лидеры по количеству предприятий также вошла Львовская область — 13 или 7.1%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Среди подсанкционных компаний тройка лидеров по доходу в 2023 году следующая:
  • Париматч — 2,6 млрд грн;
  • Колден Фандс — 223 млн грн;
  • Высоковольтный союз-РЗВА — 120 млн грн.
Покинуть санкционный список можно только при подписании соответствующего решения СНБО Президентом Украины или если срок действия санкций против предприятия истек и их не возобновили. Самыми доходными бизнесами, уже покинувшими санкционный список, являются:
  • М.С.Л. — 346 млн грн;
  • Патриот — 4,8 млн грн;
  • ФОСАГРО-Украина — 4,7 млн ​​грн.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины. В первый список вошли 34 человека. Среди них бывшие чиновники, народные депутаты, руководители СБУ и Генпрокуратуры, прокуроры, артисты, российские политические, религиозные и культурные деятели. Все они лишены государственных наград Украины бессрочно.
12 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 15 граждан россии и более 100 компаний из россии и беларуси.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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