В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов — Finance.ua

В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов Сегодня 12:41 — Казна и Политика

В Минюсте назвали причину отсрочки формирования реестра олигархов

Украина перенесла срок формирования реестра олигархов до получения заключений Венецианской комиссии, ведь если его введение будет противоречить видению Еврокомиссии, это может заблокировать дальнейшие переговоры по вступлению Украины в ЕС.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона.

По его словам, имплементация закона об олигархах — это условие, которое Украине поставили европейские коллеги для начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

«Иными словами, если мы должным образом имплементируем реестр олигархов и вообще закон об олигархах — это станет предпосылкой для того, чтобы с нами начали переговоры и с тем, чтобы мы достаточно быстро и оперативно стали членами Евросоюза», — сказал Малюска.

Малюська объяснил: если Украина имплементирует закон и вообще механизм ограничений олигархов не так, как видят это европейские партнеры и Венецианская комиссия, это заблокирует дальнейшие переговоры и вступление в ЕС в соответствии с заключением Еврокомиссии.

Министр подчеркнул, что имплементация закона без заключения Венецианской комиссии создала бы немало рисков. Он надеется, что заключения будут готовы в ближайшее время.

По его словам, органы власти готовы имплементировать закон хоть сейчас, поскольку все реестры, акты и методики готовы. Единственным барьером выступают заключения Еврокомиссии.

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Малюська уверен, что весной или летом Украина обеспечит имплементацию требований Венецианской комиссии и выполнение всех других условий начала переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, Кабинет Министров Украины перенес срок формирования реестра олигархов. Разработкой документа будут заниматься Совет нацбезопасности и обороны и Министерство юстиции.

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