Секретарь СНБО считает, что после войны в Украине не будет олигархов — Finance.ua

Секретарь СНБО считает, что после войны в Украине не будет олигархов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что после окончания войны с россией в Украине не будет олигархов, потому что общество не позволит отдельным людям влиять на политику.
Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».
«Могу сказать личное впечатление: после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст этого сделать», — отметил Данилов.
В то же время он отметил, что сейчас по-прежнему 86 человек подпадают под один из четырех критериев по закону об олигархах, однако сейчас идет война, и кто после нее останется с каким состоянием — неизвестно.
«Законодатель не приостановил действие закона, но у кого-то есть имущество в Мариуполе, а у кого-то — в Харькове. Мы же должны все это верифицировать (активы. — Ред.), и, кроме эмоций, здесь должна быть реальная и беспристрастная оценка», — объяснил секретарь СНБО.
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