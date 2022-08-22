Секретарь СНБО считает, что после войны в Украине не будет олигархов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Секретарь СНБО считает, что после войны в Украине не будет олигархов

Личные финансы
57
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что после окончания войны с россией в Украине не будет олигархов, потому что общество не позволит отдельным людям влиять на политику.
Об этом он заявил в интервью изданию «Бабель».
«Могу сказать личное впечатление: после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст этого сделать», — отметил Данилов.
В то же время он отметил, что сейчас по-прежнему 86 человек подпадают под один из четырех критериев по закону об олигархах, однако сейчас идет война, и кто после нее останется с каким состоянием — неизвестно.
«Законодатель не приостановил действие закона, но у кого-то есть имущество в Мариуполе, а у кого-то — в Харькове. Мы же должны все это верифицировать (активы. — Ред.), и, кроме эмоций, здесь должна быть реальная и беспристрастная оценка», — объяснил секретарь СНБО.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.