«Другие приоритеты»: Ермак рассказал, почему до сих пор нет реестра олигархов — Finance.ua

«Другие приоритеты»: Ермак рассказал, почему до сих пор нет реестра олигархов Сегодня 15:48

«Другие приоритеты»: Ермак рассказал, почему до сих пор нет реестра олигархов

Реестр олигархов будет создан, но сегодня у власти есть другие приоритеты. Несмотря на это, планы президента Зеленского и его команды по борьбе с олигархами не изменились.

Об этом в интервью Forbes заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы поддерживаем и болеем за украинский крупный бизнес, он достояние страны. Но когда бизнес-группы стремятся к политическому влиянию, покупают депутатов, политические партии, влияют на судебную систему — это зло», — сказал Ермак.

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По его словам, планы президента и его команды по борьбе с олигархами не изменились, а олигархическая система — «причина многих бед Украины».

Глава ОП добавил, что «реестр будет обязательно, но сегодня есть и другие приоритеты, у которых более жесткие временные рамки».

Ермак заявил также, что для стратегических партнеров борьба с олигархами в Украине очень важна. «Они видят, что могут вместе с нами сделать две исторические победы Украины: в войне с россией и в войне с олигархической системой», — сказал он.

Справка Finance.ua:

23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла закон об олигархах. Согласно документу, критериями для признания человека олигархом являются значительное влияние на СМИ; активное участие в политической жизни; должен быть конечным бенефициарным владельцем предприятия, занимающего монопольное положение на рынке и в течение года поддерживать или усиливать такое положение; имеет подтвержденную стоимость активов (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является) свыше 2 миллиардов 270 миллионов гривен;



Совет нацбезопасности и обороны утвердил Положение о реестре олигархов, а президент Владимир Зеленский ввел его в действие;

в июле 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что под проверку на соответствие критериям, определенным законом об олигархах, может подпадать около 86 человек. Кто именно — он не озвучил;

также ранее в июне 2022 года глава Нацагентства по предотвращению коррупции Александр Новиков заявил, что из-за войны идея создания реестра олигархов утратила актуальность.



Економічна Правда По материалам:

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