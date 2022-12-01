Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика) — Finance.ua
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Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)

Личные финансы
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Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
Центр экономической стратегии провел исследования и выяснил, кто является крупнейшими олигархами в стране и в каких отраслях и областях зафиксировано их самое большое присутствие.

Кто такой олигарх

Аналитики отмечают, что в исследовании они руководствовались определенным законом понятием «олигарх», под которое подпадают следующие четыре основных критерия:
  • владеет активами более 1 млн прожиточных минимумов (сейчас это 2,5 млрд грн);
  • конечный бенефициарный владелец монополии (технически это означает рыночную долю свыше 35%);
  • участвует в политике;
  • оказывает значительное влияние на средства массовой информации.
Отметим, чтобы получить статус олигарха, лицо должно иметь минимум три из этих признаков.
Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
По данным ЦЭС, доля олигархов в экономике страны в виде активов, выручки и персонала идет на убыль. Как говорят эксперты, в Украине происходит «естественная деолигархизация», однако доля их влияния в некоторых отраслях все еще достаточно значительна.
С пика 2011 года доля, в которую входят активы, доход и персонал, уменьшилась примерно вдвое:
  • первая причина — потеря некоторых активов, которые были расположены в восточных областях и в Крыму;
  • вторая и более важная причина — более медленный рост, чем остальная экономика.
Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
Если же говорить о выручке отраслей, в которых аналитики зафиксировали наибольшее присутствие олигархов, то речь идет прежде всего о таких (данные 2020 года):
  • производство кокса (98%);
  • добыча стальных руд (92%);
  • добыча угля (85%);
  • производство труб (85%);
  • нефтепереработка (85%);
  • распределение электроэнергии (80%);
  • черная металлургия (78%);
  • производство удобрений (70%);
  • авиационный транспорт (без учета иностранных игроков) (62%);
  • строительный ритейл, Киев и область (53%);
  • телевизионное вещание (53%);
  • распределение газа (51%);
  • кондитерское производство (51%);
  • производство курятины (41%);
  • производство растительного масла (35%).
Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)

Потери от войны

Аналитики ЦЭС отмечают, что исследование проводилось еще до полномасштабного вторжения, поэтому будет правильно сделать поправку на разрушения, к которым привело нападение россии на Украину.
Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 5599 о деолигархизации. 5 ноября 2021 Зеленский подписал этот закон.
Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в Украине уже готов реестр олигархов. Однако еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.
По материалам:
Finance.ua
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