Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика) — Finance.ua

Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика) Вчера 10:15 — Личные финансы

Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)

Центр экономической стратегии провел исследования и выяснил, кто является крупнейшими олигархами в стране и в каких отраслях и областях зафиксировано их самое большое присутствие.

Кто такой олигарх

Аналитики отмечают, что в исследовании они руководствовались определенным законом понятием «олигарх», под которое подпадают следующие четыре основных критерия:

владеет активами более 1 млн прожиточных минимумов (сейчас это 2,5 млрд грн);

конечный бенефициарный владелец монополии (технически это означает рыночную долю свыше 35%);



участвует в политике;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации.



Отметим, чтобы получить статус олигарха, лицо должно иметь минимум три из этих признаков.

По данным ЦЭС, доля олигархов в экономике страны в виде активов, выручки и персонала идет на убыль. Как говорят эксперты, в Украине происходит «естественная деолигархизация», однако доля их влияния в некоторых отраслях все еще достаточно значительна.

С пика 2011 года доля, в которую входят активы, доход и персонал, уменьшилась примерно вдвое:

первая причина — потеря некоторых активов, которые были расположены в восточных областях и в Крыму;

вторая и более важная причина — более медленный рост, чем остальная экономика.



Если же говорить о выручке отраслей, в которых аналитики зафиксировали наибольшее присутствие олигархов, то речь идет прежде всего о таких (данные 2020 года):

производство кокса (98%);



добыча стальных руд (92%);

добыча угля (85%);

производство труб (85%);

нефтепереработка (85%);

распределение электроэнергии (80%);

черная металлургия (78%);

производство удобрений (70%);

авиационный транспорт (без учета иностранных игроков) (62%);

строительный ритейл, Киев и область (53%);

телевизионное вещание (53%);

распределение газа (51%);

кондитерское производство (51%);

производство курятины (41%);

производство растительного масла (35%).

Потери от войны

Аналитики ЦЭС отмечают, что исследование проводилось еще до полномасштабного вторжения, поэтому будет правильно сделать поправку на разрушения, к которым привело нападение россии на Украину.

Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 5599 о деолигархизации. 5 ноября 2021 Зеленский подписал этот закон.

Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в Украине уже готов реестр олигархов. Однако еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.

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