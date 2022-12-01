Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика) — Finance.ua

Названы наиболее олигархизированные отрасли и области Украины (инфографика)
Центр экономической стратегии провел исследования и выяснил, кто является крупнейшими олигархами в стране и в каких отраслях и областях зафиксировано их самое большое присутствие.
Кто такой олигарх
Аналитики отмечают, что в исследовании они руководствовались определенным законом понятием «олигарх», под которое подпадают следующие четыре основных критерия:
- владеет активами более 1 млн прожиточных минимумов (сейчас это 2,5 млрд грн);
- конечный бенефициарный владелец монополии (технически это означает рыночную долю свыше 35%);
- участвует в политике;
- оказывает значительное влияние на средства массовой информации.
Отметим, чтобы получить статус олигарха, лицо должно иметь минимум три из этих признаков.
По данным ЦЭС, доля олигархов в экономике страны в виде активов, выручки и персонала идет на убыль. Как говорят эксперты, в Украине происходит «естественная деолигархизация», однако доля их влияния в некоторых отраслях все еще достаточно значительна.
С пика 2011 года доля, в которую входят активы, доход и персонал, уменьшилась примерно вдвое:
- первая причина — потеря некоторых активов, которые были расположены в восточных областях и в Крыму;
- вторая и более важная причина — более медленный рост, чем остальная экономика.
Если же говорить о выручке отраслей, в которых аналитики зафиксировали наибольшее присутствие олигархов, то речь идет прежде всего о таких (данные 2020 года):
- производство кокса (98%);
- добыча стальных руд (92%);
- добыча угля (85%);
- производство труб (85%);
- нефтепереработка (85%);
- распределение электроэнергии (80%);
- черная металлургия (78%);
- производство удобрений (70%);
- авиационный транспорт (без учета иностранных игроков) (62%);
- строительный ритейл, Киев и область (53%);
- телевизионное вещание (53%);
- распределение газа (51%);
- кондитерское производство (51%);
- производство курятины (41%);
- производство растительного масла (35%).
Потери от войны
Аналитики ЦЭС отмечают, что исследование проводилось еще до полномасштабного вторжения, поэтому будет правильно сделать поправку на разрушения, к которым привело нападение россии на Украину.
Напомним, 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 5599 о деолигархизации. 5 ноября 2021 Зеленский подписал этот закон.
Как заявлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в Украине уже готов реестр олигархов. Однако еще не было решения, чтобы кого-то в него вносить.
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