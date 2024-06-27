В Минсоцполитики сообщили, когда переселенцы получат выплаты за июнь — Finance.ua

В Минсоцполитики сообщили, когда переселенцы получат выплаты за июнь
Выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
В министерстве напомнили, что выплаты часть ВПЛ получает ежемесячно после 15-го числа (т.е. в первом выплатном периоде), а еще часть — после 28-го числа (во втором выплатном периоде).
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«Таким образом, если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета до конца июня», — пояснили в Минсоцполитики.
Там подчеркнули, что расходы на социальную сферу приоритетны для правительства и вторые по значимости после расходов на оборону страны, на нее средства направляются в первую очередь.
Справка Finance.ua:
- В последние дни на горячую линию Минреинтеграции участились обращения внутренне перемещенных лиц по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня. Там заверили, что деньги переселенцам выплатят;
- статус ВПЛ могут получить люди, вынужденно покинувшие дома, но находящиеся в Украине. Онлайн-услугой могут воспользоваться украинцы с ID-картой или биометрическим загранпаспортом в «Дія». Чтобы воспользоваться услугой офлайн, нужно встать на учет в одном из этих регионов;
- для взрослого — 2000 грн, для людей с инвалидностью и детей — 3000 грн.
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