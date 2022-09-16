В Минсоцполитики сообщили, какие категории пенсионеров получат доплату в октябре — Finance.ua

В Минсоцполитики сообщили, какие категории пенсионеров получат доплату в октябре Сегодня 19:01 — Казна и Политика

В Минсоцполитики сообщили, какие категории пенсионеров получат доплату в октябре

С октября 1,7 млн пенсионеров в возрасте 70-74 лет получат доплату к пенсии в размере 300 гривен.

Об этом первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила в эфире телемарафона.

«С октября этого года в программу повышения дохода для лиц преклонного возраста, инициированную Президентом, будут включены 1 676 тыс. пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет, имеющих размер пенсии до 10 340 гривен. Таким лицам выплата будет производиться ежемесячно в размере 300 гривен, так чтобы общая выплата не превышала размер пенсионной выплаты 10 340 гривен», — сказала она.

Таким образом, по ее словам, в целом программа доплат к пенсии для людей старше 70 лет будет распространена на 4 млн пенсионеров.

Кроме того, с октября для лиц старше 70 лет, имеющих полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), будет установлена ​​минимальная пенсионная выплата в размере 3 тыс. гривен.

Если такие лица имеют меньший страховой стаж, то выплата будет составлять не менее 2500 гривен для пенсионеров от 70 до 80 лет, если страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для людей в возрасте от 80 лет такая выплата будет составлять не менее 2600 гривен.

Также с 1 октября в связи с увеличением минимальной заработной платы с 6 500 до 6 700 гривен увеличится размер минимальной пенсии по возрасту у неработающих лиц, достигших возраста 65 лет и имеющих полный страховой стаж, — минимальный размер пенсии для такой категории пенсионеров будет составлять 40% от минимальной зарплаты, то есть 2680 гривен.

Марчак сказала, что в 2023 году планируется индексация пенсий с марта.

Справка Finance.ua:

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правительство планирует сократить расходы на Минсоцполитики — в следующем году бюджет ведомства будет сокращен на 20 млрд грн. Изменения зафиксированы в проекте бюджета на 2023 год. Но пенсии не уменьшатся;

вместе с украинскими войсками и государственным флагом Украины на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. В регионах Харьковской области, освобожденных от российских захватчиков, начнут выдавать людям пенсии сразу за 5 месяцев.

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Українські Новини По материалам:

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