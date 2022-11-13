В Минсоцполитики рассказали, в каком случае ВПЛ потеряют ежемесячные выплаты — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, в каком случае ВПЛ потеряют ежемесячные выплаты Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Если человек на момент проверки отсутствовал по месту регистрации, он имеет 10-дневный срок для подтверждения своего проживания там.

Внутриперемещенные лица могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире информационного телемарафона.

«Законодательство предусматривает, что ВПЛ, после того как они переучлись и зарегистрировались по определенному месту жительства, должны информировать о том, когда они возвращаются домой или когда они меняют место жительства... Учитывая, что к нам поступает достаточно большое количество обращений и от правоохранительных органов, и от мест размещения таких лиц, что часть из них не по месту фактического пребывания, собственно, и было предусмотрено проведение такой системы проверок», — сказал Музыченко.

По его словам, по результатам проведения проверки составляется акт — есть ли человек на месте или его нет.

«Конечно, он мог пойти в больницу, на базар и так далее. Здесь оставляется сообщение о том, что такой-то человек должен в 10-дневный срок обратиться в орган социальной защиты населения, где он регистрировался как ВПЛ. Если человек проходит идентификацию, вопросов нет, он продолжает получать свои выплаты», — подчеркнул замминистра.

Он отметил, что проверки проходят по риск-ориентированному принципу: например, если по одному адресу зарегистрирована тысяча ВПЛ или поступают постоянные обращения от правоохранительных органов. Тогда и появляются основания для проведения проверок.

«Конечно, мы понимаем, что все миллионы и миллионы людей проверить просто невозможно, для этого ресурса просто нет, поэтому мы и говорим о выборочных проверках, которые дали бы нам возможность убедиться, что эти люди есть», — сказал Музыченко.

Он также отметил, что выплаты прекращаются со следующего месяца после проведения проверки, если человек не обратится в 10-дневный срок, но если впоследствии человек обратится и предоставит соответствующие документы, то выплаты могут быть возобновлены.

УНІАН По материалам:

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