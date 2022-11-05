Как живут 4,6 млн ВПЛ в Украине: работа, доход, потребительские настроения — исследование (инфографика) Сегодня 11:00 — Личные финансы

По официальным данным Министерства социальной политики Украины, количество ВПЛ составляет 4,6 млн по состоянию на 3 октября 2022 года, а по неофициальным — гораздо больше.

Исследовательская компания Gradus Research провела масштабное исследование жизни внутренне перемещенных лиц: места проживания, основные потребности, трудоустройство и изменения дохода и потребления.

Преимущественно мигрируют с Востока на Запад

Больше всего мигрируют жители Востока Украины — это 61%. Второе место занимает Юг, но уже со значительно меньшим процентом — 21%. Жители Запада и Центра чаще всего остаются на своем постоянном месте проживания. А киевляне и жители Севера чаще декларируют возвращение домой после временной миграции.

Львовская область остается самым популярным направлением внутренней миграции, как, в общем-то, и другие области Запада Украины.

Нуждаются в работе и безопасном жилье.

65% нуждаются в деньгах — это тождественно тем, кто остался на постоянном месте проживания. Однако целых 40% нуждаются в работе, а 29% — в безопасном жилье. Это значительно больше, чем среди тех, кто не переезжал (27% и 19% соответственно).

Среди ВПЛ значительно ниже доля людей, имеющих работу — 55% (против 66% среди тех, кто не изменил место проживания). При этом 82% говорят об уменьшении дохода из-за войны — это самый высокий показатель среди всех категорий.

«Те лишения и потребности, которые актуализировались у внутренне перемещенных лиц из-за войны, делают их чрезвычайно мотивированными. Ведь они желают восстановить тот уровень свой прежний жизни. Именно поэтому у работодателей есть возможность найти работника не только с хорошей квалификацией, но и со стимулом работать качественно», — комментирует Евгения Близнюк, основатель и директор Gradus Research.

В общем, видим, что внутренне перемещенные украинцы переживают несколько более сложные обстоятельства с работой, доходами и жильем, по сравнению с гражданами, оставшимися на местах постоянного проживания. Однако стремление вернуться к привычным условиям жизни стимулирует их быстрее адаптироваться к новому месту проживания.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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