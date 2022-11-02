Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат — Finance.ua

Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат Сегодня 09:04 — Личные финансы

Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат

При изменении места фактического проживания внутренне перемещенного лица необходимо встать на учет по новому месту. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

Что нужно знать

ВПЛ должны уведомлять орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении на постоянное место жительства.

Для продления выплат лицам, имеющим на это право, орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства.

Факт проживания/пребывания переселенца по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины. При отсутствии ВПЛ по фактическому местонахождению должностное лицо территориального органа указанной службы делает соответствующую запись в акте и оставляет ВПЛ уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту пребывания на учете для прохождения идентификации.

Если ВПЛ в течение 10 календарных дней не прибыл, то принимается решение о прекращении предоставления пособия на проживание со следующего месяца.

Выплата возобновляется, когда лицо, имеющее право на такую выплату, становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания.

Справка Finance.ua:

в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, когда задерживают выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области, могут получить пособие в размере 6600 грн. Детали читайте здесь.



Соціальна інформаційна платформа По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.