Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат — Finance.ua
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Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат

Личные финансы
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Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат
Место жительства ВПЛ будут выборочно проверять: как не лишиться выплат
При изменении места фактического проживания внутренне перемещенного лица необходимо встать на учет по новому месту. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики.

Что нужно знать

ВПЛ должны уведомлять орган социальной защиты населения о перемещении на другое место жительства или о возвращении на постоянное место жительства.
Для продления выплат лицам, имеющим на это право, орган социальной защиты населения по новому месту жительства делает запрос в соответствующий орган по предыдущему месту жительства.
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Факт проживания/пребывания переселенца по фактическому месту выборочно проверяется территориальными органами Национальной социальной сервисной службы Украины. При отсутствии ВПЛ по фактическому местонахождению должностное лицо территориального органа указанной службы делает соответствующую запись в акте и оставляет ВПЛ уведомление о необходимости в течение 10 календарных дней прибыть в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту пребывания на учете для прохождения идентификации.
Если ВПЛ в течение 10 календарных дней не прибыл, то принимается решение о прекращении предоставления пособия на проживание со следующего месяца.
Выплата возобновляется, когда лицо, имеющее право на такую выплату, становится на учет ВПЛ по месту фактического проживания.

Справка Finance.ua:

  • в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что делать, когда задерживают выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • внутренне перемещенные лица, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области, могут получить пособие в размере 6600 грн. Детали читайте здесь.
По материалам:
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