Смена места жительства и отмена статуса ВПЛ: в «Дія» тестируют новые услуги — Finance.ua
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Смена места жительства и отмена статуса ВПЛ: в «Дія» тестируют новые услуги

Личные финансы
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Смена места жительства и отмена статуса ВПЛ: в «Дія» тестируют новые услуги
Смена места жительства и отмена статуса ВПЛ: в «Дія» тестируют новые услуги
Без очередей, справок и походов в госорганы: в «Дія» можно будет изменить место жительства ВПЛ и отменить статус. Эти услуги анонсировали в Минцифры и призвали украинцев присоединиться к записи на бета-тест.
Как свидетельствует статистика, с начала полномасштабной войны 1,4 млн украинцев подали заявление на получение справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дія». В приложении уже в несколько кликов можно получить статус внутриперемещенного лица и оформить регулярные выплаты от государства.
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«Совсем скоро в «Дія» внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город. Или совсем отменить свой статус, если вы вернулись на место постоянного проживания. Все это в несколько кликов, без очередей, сбора справок и походов по госорганам.
Перед запуском услуг проводим тестирование беты, чтобы проверить, корректно ли работает услуга, и насколько быстро прорабатывают заявки", — говорится в сообщении.

Как стать тестировщиком новых услуг

Присоединиться к тесту можно по этой ссылке.
Также, чтобы присоединиться к тестированию изменения адреса фактического проживания ВПЛ, необходимо:
  • иметь справку ВПЛ в «Дія»;
  • физически находиться на месте нового временного проживания, чтобы подтвердить геолокацию.
После старта тестирования на почту поступит письмо с подробной инструкцией по его прохождению.

Справка Finance.ua:

  • недавно приложение «Дія» обновило услугу для внутренне перемещенных лиц. Теперь заявки будут обрабатываться еще быстрее, а деньги будут начисляться в более короткие сроки;
  • в Украине переселенцы с временно оккупированной территории могут претендовать на выплату по 2 тыс. грн на взрослых и по 3 тыс. грн на детей. В то же время, если выплата задерживается более чем на месяц, необходимо обратиться в орган соцзащиты и выяснить причину.

Как работает «Дія.Підпис», и для чего он нужен

По материалам:
Finance.ua
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