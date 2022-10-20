ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата — Finance.ua

ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата
Переселенцы, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области, могут претендовать не денежную помощь до 6600 грн. Проект реализуют Консорциум Реагирования, Благотворительный фонд «Право на защиту» и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).
Речь идет о пособии 2200 грн в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев.
Кто может претендовать на пособие
Получить средства могут ВПЛ, которые переместились в одну из указанных областей:
- «Новоприбывшие», переместившиеся в последние 30 дней.
- Члены домохозяйств, пострадавших от внезапных обстрелов.
- Семьи, потерявшие члена семьи.
- Семьи, которые в результате проведения военных действий лишились средств к существованию (поврежденный/утраченный магазин, ферма, скот и т.п.).
- ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад (до 1 сентября), имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
- имеют двоих или более детей;
- являются лицом с инвалидностью,
- домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной),
- среди членов семьи есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до двух лет,
- в семье есть пожилые люди (55+ лет).
На выплаты не имеют права семьи, которые в прошлом получали пособие от других международных организаций.
Как зарегистрироваться в программе
Для регистрации всем членам семьи, претендующей на пособие, нужно прийти в один из пунктов регистрации:
- г. Кривой Рог: ул. Хабаровская, 1 (график работы: будни с 9.00 до 18.00). График движения мобильной бригады можно отслеживать в телеграм-канале. Предварительная запись на регистрацию в Кривом Роге по телефону:
(096) 956-08-18;
- г. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 9.00 до 18.00). Кроме этого, будет работать мобильная бригада, график движения которой можно отслеживать здесь;
- в Киевской и Сумской областях будут работать только мобильные бригады, осуществляющие регистрацию в громадах. Отслеживать расписание движения мобильных пунктов регистрации можно на телеграм-каналах: Киевщина, Сумщина.
Какие документы необходимы
При регистрации необходимо предъявить:
- внутренний паспорт (с данными о прописке/выписке) или свидетельство о рождении ребенка;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (налоговый код) — для всех детей и взрослых лиц, не отказавшихся от его получения по религиозным причинам с указанием этого в паспорте;
- документ с банковскими реквизитами или банковские реквизиты (номер IBAN банковского счета) на экране смартфона;
- документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
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