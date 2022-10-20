ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата — Finance.ua
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ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата

Личные финансы
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ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата
ВПЛ смогут получить пособие по новой программе: кому доступна выплата
Переселенцы, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области, могут претендовать не денежную помощь до 6600 грн. Проект реализуют Консорциум Реагирования, Благотворительный фонд «Право на защиту» и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).
Речь идет о пособии 2200 грн в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Кто может претендовать на пособие

Получить средства могут ВПЛ, которые переместились в одну из указанных областей:
  1. «Новоприбывшие», переместившиеся в последние 30 дней.
  2. Члены домохозяйств, пострадавших от внезапных обстрелов.
  3. Семьи, потерявшие члена семьи.
  4. Семьи, которые в результате проведения военных действий лишились средств к существованию (поврежденный/утраченный магазин, ферма, скот и т.п.).
  5. ВПЛ или люди, переместившиеся более 30 дней назад (до 1 сентября), имеют доход менее 5400 грн на человека (за последние три месяца) и отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости:
  • имеют двоих или более детей;
  • являются лицом с инвалидностью,
  • домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной),
  • среди членов семьи есть беременные женщины и женщины с грудными детьми до двух лет,
  • в семье есть пожилые люди (55+ лет).
На выплаты не имеют права семьи, которые в прошлом получали пособие от других международных организаций.

Как зарегистрироваться в программе

Для регистрации всем членам семьи, претендующей на пособие, нужно прийти в один из пунктов регистрации:
  • г. Кривой Рог: ул. Хабаровская, 1 (график работы: будни с 9.00 до 18.00). График движения мобильной бригады можно отслеживать в телеграм-канале. Предварительная запись на регистрацию в Кривом Роге по телефону: (096) 956-08-18;
  • г. Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 9.00 до 18.00). Кроме этого, будет работать мобильная бригада, график движения которой можно отслеживать здесь;
  • в Киевской и Сумской областях будут работать только мобильные бригады, осуществляющие регистрацию в громадах. Отслеживать расписание движения мобильных пунктов регистрации можно на телеграм-каналах: Киевщина, Сумщина.

Какие документы необходимы

При регистрации необходимо предъявить:
  • внутренний паспорт (с данными о прописке/выписке) или свидетельство о рождении ребенка;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (налоговый код) — для всех детей и взрослых лиц, не отказавшихся от его получения по религиозным причинам с указанием этого в паспорте;
  • документ с банковскими реквизитами или банковские реквизиты (номер IBAN банковского счета) на экране смартфона;
  • документы, подтверждающие принадлежность к уязвимой категории.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
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