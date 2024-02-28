В Минсоцполитики рассказали, есть ли деньги в бюджете на индексацию пенсий — Finance.ua

В Минсоцполитики рассказали, есть ли деньги в бюджете на индексацию пенсий Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В Минсоцполитики рассказали, есть ли деньги в бюджете на индексацию пенсий

Пенсионные расходы с 1 марта 2024 возрастут в среднем на 3 млрд грн ежемесячно. Однако волноваться оснований нет — средства на выплату пенсий в бюджете запроектированы.

В этом уверила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире общенационального марафона «Единые новости».

«В среднем после повышения пенсионные расходы возрастут на 3 млрд грн в месяц. Это немалые средства, но деньги на выплату пенсии есть, мы их запроектировали», — сказала Жолнович.

Она напомнила, что базовые взносы в Пенсионный фонд получаются из отчисления части единого социального взноса.

«Поэтому чем лучше восстанавливается наша экономика, чем больше людей работают в белую и уплачивают единые социальные взносы, тем лучше наполняется наш Пенсионный фонд. Это наши базовые доходы, и мы уверены, что в ближайшие месяцы этих средств нам хватит», — заявила Жолнович.

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Министр отметила, что с 1 марта в Украине состоится индексация пенсионных выплат для более чем 10 млн украинцев. В этом году повышение будет осуществлено почти на 8%. В среднем каждая пенсия вырастет на 322 грн, а ее средний показатель составит 5717 грн.

«У граждан, получающих наименьшие пенсии — из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности — минимальная пенсия вырастет на 364 грн. В прошлом и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить самые маленькие пенсии. Соответственно, у этих категорий минимальная пенсия будет составлять 2725 грн. А самая большая пенсия вырастет сразу на 3000, и это будет 23 610 грн», — добавила министр.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял решение об индексации пенсий с 1 марта 2024 года. Выплаты будут повышены для 10 миллионов украинцев. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет до 5717 гривен;

с 1 марта 2024 г. вместе с ежегодной индексацией пенсий будет произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

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Укрінформ По материалам:

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