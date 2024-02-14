Кабмин хочет обновить механизм назначения пенсий — Finance.ua

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Кабмин хочет обновить механизм назначения пенсий

Казна и Политика
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Кабмин хочет обновить механизм назначения пенсий
Кабмин хочет обновить механизм назначения пенсий
Кабинет министров намерен внести изменения в порядок назначения пенсионных выплат государственным служащим. Такие обновления продиктованы реформой системы оплаты их труда.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на соответствующий проект правительственного постановления.
Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) обнародовала постановление правительства на сайте для обсуждения. Проект был разработан с целью применения единого подхода при определении заработной платы для назначения пенсионных выплат госслужащим.
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Авторы в пояснительной записке отметили, что с января 2024 года заработали изменения структуры зарплаты с повышением должностных окладов (грейдов). Речь идет о:
  • доле оклада — в 70%;
  • доле премии и надбавки — в 30%.
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Проект акта предлагает начиная с января 2024 года для назначения пенсии госслужащих, работавших в госорганах, которые провели классификацию должностей госслужбы, зарплату определять, учитывая:
  • должностные оклады, надбавки за ранг и выслугу лет в размерах, установленных до 1.01.2024 года;
  • размеры выплат, входящих в заработок для исчисления пенсии после 1.01.2024 года.
Пенсию госслужащим назначают в размере 60% суммы зарплаты, включающей все виды оплаты труда, с которой уплачен единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование.
По материалам:
Novyny.live
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