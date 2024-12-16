В Минсоцполитики прокомментировали информацию, что благодаря программе «Зимова єПідтримка» власти планируют подсчитать количество населения — Finance.ua
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В Минсоцполитики прокомментировали информацию, что благодаря программе «Зимова єПідтримка» власти планируют подсчитать количество населения

Казна и Политика
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В Минсоцполитики прокомментировали информацию, что благодаря программе «Зимова єПідтримка» власти планируют подсчитать количество населения
В Минсоцполитики прокомментировали информацию, что благодаря программе «Зимова єПідтримка» власти планируют подсчитать количество населения
Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, рассказала о новом подходе к сбору статистических данных в условиях войны для подсчета количества людей, проживающих на территории Украины.
Об этом она сказала на форуме «Право и справедливость: усиление взаимодействия в условиях войны».
Марчак опровергла слухи о том, что власти намерены подсчитать количество населения Украины с помощью программы «Зимова єПідтримка».
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По ее словам, такой способ подсчета не имеет смысла, поскольку среди населения Украины есть большое количество пожилых людей, которые не могут открыть карты «Национальный кешбэк».
Кроме того, Марчак отметила, что рассматриваемый метод, включающий использование карт и телефонных номеров, не используется.
«Очевидно, что сейчас во время войны трудно проводить общенациональные исследования, но в прошлом году мы вместе с Институтом демографии при поддержке ЮНИСЕФ сделали проект, фактически квазиинструмент статистических наблюдений, и благодаря этому инструменту Институт демографии смог сделать оценку не только общего количества людей, которые проживают в Украине, но и имущественного положения состава семей в среднем по Украине», — пояснила она.
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Марчак отметила, что Институт демографии провел качественную выборку, результаты которой могут быть экстраполированы для общей картины в стране.
«Это новый способ, потому что он основан на выборочном наблюдении условий жизни домохозяйств, что позволило собрать очень много информации о ситуации с украинскими семьями», — подытожила она.

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По материалам:
Espreso.tv
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