Эксперт назвал количество трудоспособного населения Украины — Finance.ua

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Эксперт назвал количество трудоспособного населения Украины

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Эксперт назвал количество трудоспособного населения Украины
Эксперт назвал количество трудоспособного населения Украины, Фото: freepik
На момент начала активной фазы войны в Украине проживало около 18 миллионов трудоспособных людей. За границу выехало 6,8 миллиона украинцев, из них около 4 миллионов — это люди трудоспособного возраста.
Об этом сообщил экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире «Киев24».
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Пендзин отметил, что в Украине не проводили перепись населения с 2000 года, поэтому все имеющиеся данные о численности населения базируются на экспертных оценках.

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По его подсчетам, в настоящее время в Украине остается 14 миллионов трудоспособных граждан.

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Пендзин отметил, что из этого количества 6,5 миллиона работают в легальном бизнесе и платят налоги, а еще 3 миллиона получают зарплату из государственного бюджета, включая тех, кто работает в секторе безопасности и обороны.
Также Пендзин прокомментировал заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о том, что 98% повесток были отправлены тем людям, которые не платят налоги.
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«Государственная налоговая служба не рассылала повестки, это делали ТЦК и Министерство обороны, а у них базы налогоплательщиков нет точно», — пояснил эксперт.
Напомним, по данным work.ua, в октябре было самое высокое количество вакансий и откликов соискателей за год. Уже 8 месяцев подряд работодатели на Work.ua предлагают соискателям более 100 000 вакансий. И пока они не планируют сбавлять темп, ведь рынок труда как раз выходит на пик деловой активности.
По материалам:
УНІАН
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