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Кто будет осуществлять проверку листков нетрудоспособности — законопроект

Казна и Политика
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Кто будет осуществлять проверку листков нетрудоспособности — законопроект
Кто будет осуществлять проверку листков нетрудоспособности — законопроект
Проверку обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности будут проводить должностные лица органов Пенсионного фонда с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских заключений о нетрудоспособности.
Об этом говорится в законопроекте Кабмина № 11 418, который рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике.
Законопроектом предлагается:
  • определить лиц, уполномоченных на проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, в частности это должностные лица органов Пенсионного фонда Украины с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских заключений о временной нетрудоспособности;
  • предусмотреть ответственность врачей за формирование необоснованных медицинских заключений о временной нетрудоспособности, на основании которых создается листок нетрудоспособности;
  • ввести на период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены выдачу листка нетрудоспособности в бумажной форме, который является основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам.
Таким образом, именно листки нетрудоспособности в бумажной форме будут основанием для назначения помощи по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам.
В случае выдачи листка нетрудоспособности в бумажной форме для лица, работающего по совместительству, по трудовому договору (контракту) одновременно с осуществлением предпринимательской или иной деятельности, основанием для назначения помощи является копия листка нетрудоспособности в бумажной форме, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии) по основному месту работы.
Для застрахованных лиц, которые одновременно осуществляют предпринимательскую и другую деятельность и не работают на условиях трудового договора (контракта), копию бумажного листка нетрудоспособности удостоверяет выдавшее его заведение здравоохранения.
В свою очередь, Пенсионный фонд считает, что проект требует уточнения в части дополнения перечня врачей, несущих ответственность за создание необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности, врачами, работающими у физических лиц — предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность по медицинской практике.
Следует отметить, что на сегодняшний день согласно Закону № 1105 листки нетрудоспособности формируются программными средствами электронного реестра листков нетрудоспособности.
Порядком выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздрава от 17 июня 2021 г. № 1234 «Об утверждении Порядка выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности», определен механизм выдачи (формирования) лстков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности.
По материалам:
Finance.ua
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