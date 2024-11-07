«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь

132
«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь
«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь
Принцип «воюй или работай» уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.
«По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена», — сказал он.
Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства по сбору дополнительных средств на оборону, среди которых принцип «воюй или работай», который должен вывести рынок труда из тени.
  • Кабинет Министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут введены.
  • 23 октября Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.
  • На сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.
  • 9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.