«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь — Finance.ua

«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь Сегодня 15:13

«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь

Принцип «воюй или работай» уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.

«По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена», — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о четырех шагах правительства по сбору дополнительных средств на оборону, среди которых принцип «воюй или работай», который должен вывести рынок труда из тени.

Кабинет Министров Украины нарабатывает с бизнесом и военными экспертами поправки к параметрам бронирования, которые в ближайшее время будут введены.

23 октября Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.

На сайте «Дія» приостановили возможность бронирования работников от мобилизации как минимум до 15 ноября.

9 октября президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек, правительство до 15 ноября 2024 года приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий.

Економічна Правда По материалам:

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