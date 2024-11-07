«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь — Finance.ua

«Не работают и не платят налоги»: Шмыгаль рассказал, кто получает повестки в первую очередь
Принцип «воюй или работай» уже начал действовать: большинство повесток в первую очередь получили те военнообязанные, которые не платят налоги.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.
«По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр „Оберіг“, направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена», — сказал он.
Шмыгаль уточнил, что только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям.
Справка Finance.ua:
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