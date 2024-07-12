В Минсоцполитики объяснили задержку выплат украинцам — Finance.ua
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В Минсоцполитики объяснили задержку выплат украинцам

Личные финансы
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В Минсоцполитики объяснили задержку выплат украинцам
В Минсоцполитики объяснили задержку выплат украинцам
Во время войны приоритетными в Украине являются военные расходы. Социальные выплаты на втором месте, потому могут быть задержки.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ее интервью изданию Mind.
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«Конечно, могут быть задержки, потому что в первую очередь Казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные», — сказала она.
В то же время министр подчеркнула, что социальные расходы «точно покроют, потому что эти деньги предусмотрены бюджетом».
«Однако несистемность поступления средств может сформировать некоторые задержки. До сих пор мы почти избегали этого — лишь иногда были единичные случаи, когда задерживались плановые платежи на несколько дней», — сказала Жолнович.
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Напомним, в июне Минреинтеграции заявили, что на горячую линию министерства участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.
После этого в Минсоцполитики сообщили, что все, кто не получил деньги в первом выплатном периоде (15 июня), получат их до конца месяца. В итоге министерство в полном объеме профинансировало выплаты компенсации за проживание в начале июля.
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По материалам:
РБК-Україна
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