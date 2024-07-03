В Украине пересмотрят «философию» социальных выплат из-за их чрезмерного количества — Finance.ua

В Украине пересмотрят «философию» социальных выплат из-за их чрезмерного количества Сегодня 16:30 — Казна и Политика

В Украине пересмотрят «философию» социальных выплат из-за их чрезмерного количества

Из-за чрезмерного количества обязательств относительно социальных выплат и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом Минсоцполитики пересмотрит «философию» соцвыплат.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, в рамках Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе.

«Мы взяли на себя чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом. И этот дисбаланс влечет огромное количество судов, которые не могут быть выполнены с точки зрения способности экономики покрывать такие расходы» , — говорит Жолнович.

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По ее словам, социальный бюджет Украины находится на втором месте после оборонного.

«Это огромные средства, которые нужно оптимизировать, в рамках роста количества людей, которые на грани бедности, и других уязвимых групп. Мы не можем увеличивать такой ресурс на социальные расходы, мы должны оптимизировать его и сделать максимально адресным. Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель — выход человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым», — отмечает Жолнович.

По ее словам, они уже подготовили законопроект о базовой социальной помощи, которая объединит количество дифференцированных выплат.

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УНН По материалам:

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