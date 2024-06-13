В Минреинтеграции назвали количество переселенцев в Украине — Finance.ua

В Минреинтеграции назвали количество переселенцев в Украине Сегодня 10:33 — Казна и Политика

В Минреинтеграции назвали количество переселенцев в Украине

По состоянию на май статус внутренне перемещенных лиц имеют 4,6 миллиона человек, в то же время выплаты получают только 1,5 миллиона украинцев.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире телемарафона «Единые новости».

«На данный момент внутренне перемещенных лиц 4,6 миллиона официально. Эта цифра означает, что их количество уменьшилось, потому что в общей сложности было 4,9 миллиона. Это объясняется тем, что были введены определенные изменения, в частности, в прошлом году. Люди, уехавшие за границу, лишились такого статуса. Люди, которые вернулись в свои дома, тоже лишились такого статуса», — сказала Верещук.

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В то же время Верещук проинформировала, что в последнее время количество эвакуированного населения из опасных районов Украины «незначительное».

«Например, из Сумщины за май эвакуировались 3,5 тысяч человек, из Харьковщины — 6,5 тысяч человек. Речь идет о тех, кто получил справку ВПЛ впервые. В то же время, есть и те, кто получили второй раз — они уже были на учете», — отметила Верещук.

Вице-премьер подчеркнула, что количество людей, которые сейчас получат выплаты как ВПЛ, составляет 1,5 миллиона.

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«Давайте отличать количество справок ВПЛ и количество получающих выплаты. У нас 4,6 миллиона тех, кто есть ВПЛ по справкам, и только полтора миллиона получающих выплаты: есть лица, которые по доходам не получают таких выплат. Есть люди, которым выплаты сократили», — сказала она.

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Укрінформ По материалам:

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