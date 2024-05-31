В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев — Finance.ua

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В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев

Недвижимость
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В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев
В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев
Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 18.04.2018 № 280 «Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».
Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Предусмотрено право на назначение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, взятым на квартирный учет до 01.06.2024», — говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно изменениям образованные подразделения по ветеранской политике в областных, Киевской городской, районных в городе Киеве государственных администрациях могут выполнять отдельные полномочия, предусмотренные Порядком выплаты денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины
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В частности, эти структурные подразделения будут принимать заявления о назначении денежной компенсации, о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, будут выдавать информационные справки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и т. д.
Кроме того, отложено право на получение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, которым вручено подозрение в связи с совершением ими преступления против Украины.
Предусмотрено невключение в расчет размера денежной компенсации совершеннолетних членов семьи получателя, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда в связи с совершением ими преступления против Украины и т. п.
По материалам:
Укрінформ
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