В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев — Finance.ua

В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев Сегодня 10:14 — Недвижимость

В правительстве назвали условия выдачи денежной компенсации за жилье для переселенцев

Кабинет Министров внес изменения в постановление КМУ от 18.04.2018 № 280 «Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Об этом по итогам заседания правительства сообщил в Телеграме постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Читайте также Сколько средств направили на соцвыплаты переселенцам в апреле

«Предусмотрено право на назначение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, взятым на квартирный учет до 01.06.2024», — говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно изменениям образованные подразделения по ветеранской политике в областных, Киевской городской, районных в городе Киеве государственных администрациях могут выполнять отдельные полномочия, предусмотренные Порядком выплаты денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения для внутренне перемещенных лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины

Читайте также Как будут проверять выплаты переселенцам: критерии

В частности, эти структурные подразделения будут принимать заявления о назначении денежной компенсации, о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, будут выдавать информационные справки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и т. д.

Кроме того, отложено право на получение денежной компенсации внутренне перемещенным лицам, которым вручено подозрение в связи с совершением ими преступления против Украины.

Предусмотрено невключение в расчет размера денежной компенсации совершеннолетних членов семьи получателя, в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда в связи с совершением ими преступления против Украины и т. п.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.