В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено — Finance.ua
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В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено

Личные финансы
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В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено
В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено
В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению при их неоплате или оплате не в полном объеме.
Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
«На горячую линию Минреинтеграции поступает много обращений от граждан: люди получают предупреждение от предоставителей коммунальных услуг и электроснабжения об отключении за неуплату. Это касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги », - написали в министерстве.
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Там напомнили, что в период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.
Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 г. № 206.

Справка Finance.ua:

  • готовясь к отопительному сезону, компании, поставляющие тепловую энергию, и организации по обслуживанию домов начали предупреждать пользователей о возможности отключения отопления из-за больших долгов. Во время войны задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн;
  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.
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По материалам:
suspilne.media
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