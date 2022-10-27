В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено — Finance.ua

В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено Сегодня 09:14 — Личные финансы

В Минреинтеграции напомнили, что отключение коммунальных услуг за неуплату на время военного положения запрещено

В период действия военного положения в Украине запрещается прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг населению при их неоплате или оплате не в полном объеме.

Об этом напомнили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«На горячую линию Минреинтеграции поступает много обращений от граждан: люди получают предупреждение от предоставителей коммунальных услуг и электроснабжения об отключении за неуплату. Это касается электроэнергии, газоснабжения, горячей воды и централизованного водоснабжения. Есть даже случаи, когда граждан запугивают выселением из жилья за коммунальные долги », - написали в министерстве.

Там напомнили, что в период действия военного положения в Украине запрещается прекращение/остановка предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Такое требование действует в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 05.03.2022 г. № 206.

Справка Finance.ua:

готовясь к отопительному сезону, компании, поставляющие тепловую энергию, и организации по обслуживанию домов начали предупреждать пользователей о возможности отключения отопления из-за больших долгов. Во время войны задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысила 100 млрд грн;

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан в отопительный сезон по возможности своевременно оплачивать коммунальные услуги, а также счета за свет, газ, тепло, воду.

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