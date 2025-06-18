Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование) — Finance.ua

Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование)
Украинцы испытывают постоянное эмоциональное истощение, вызванное постоянными обстрелами и отсутствием четких прогнозов окончания войны. Но, несмотря на усталость, большинство не теряет веру в победу и счастливое будущее.
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Об этом говорится в результатах исследования Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны», который провел двенадцатую волну опроса.
Рынок труда
Несмотря ни на что, украинский рынок труда показывает признаки стабильности.
- Трудоустроенные и получающие заработную плату составляют 59%, что лишь незначительно ниже, чем в прошлом году.
- Не работают — 26%, против 27% в 2024 году.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди двух возрастов:
- молодежи 18−24 года и людей предпенсионного возраста (55−60 лет), где нетрудоустроены 39% респондентов.
Доходы
Половина опрошенных заявили о снижении доходов по сравнению с довоенным уровнем.
Наибольшее финансовое проседание чувствует:
- старшее поколение — 68% среди возрастной группы 55−60 лет.
- для молодежи эта доля составляет 31%.
Стресс и одновременно надежда
87% украинцев пребывают в состоянии стресса, о чем сознательно заявляют.
Самые частые эмоции — усталость (55%), напряженность (41%), надежда (36%). По сравнению с прошлым годом уровень усталости и надежды возрос (с 52% и 31% соответственно), что свидетельствует об усилении психологической нагрузки, но также — о сохранении внутренней устойчивости.
Готовность оставаться в стране
Ключевым фактором психологической стабильности остается:
- высокий уровень доверия к Вооруженным силам Украины (58%).
- Также граждане доверяют Президенту (31%)
- волонтерским организациям (29%).
На этом фоне 55% респондентов заявляют о готовности остаться в месте проживания даже в случае обострения ситуации, еще 18% рассматривают вариант эвакуации внутри страны, и только 11% — за границу. Это свидетельствует об усилении внутренней мобильности украинцев в пределах страны и одновременно о сдержанном уровне внешней эмиграционной готовности.
Победа и восстановление
50% респондентов убеждены, что после окончания войны Украина станет сильнее, что на 9 пунктов больше, чем в 2024 году.
Относительно послевоенного восстановления: 35% считают, что на это понадобится более 5 лет, еще 20% — что страна сможет восстановиться за более короткий срок.
Напомним, несмотря на войну, 33% украинцев чувствуют себя счастливыми. Об этом говорится в исследовании End of Year Survey от Gallup International (производилось в конце 2024 года) Rating Group.
По показателю счастья Украина — вторая с конца среди 35 участвовавших в исследовании стран. Индия при этом занимает последнее место.
- 33% украинцев чувствуют себя счастливыми.
- 28% — несчастливыми.
- Около 40% украинцев выбирают вариант посередине между ощущением счастья/несчастья.
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