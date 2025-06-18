Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование) — Finance.ua
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Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование)

Личные финансы
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Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование)
Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование)
Украинцы испытывают постоянное эмоциональное истощение, вызванное постоянными обстрелами и отсутствием четких прогнозов окончания войны. Но, несмотря на усталость, большинство не теряет веру в победу и счастливое будущее.
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Об этом говорится в результатах исследования Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны», который провел двенадцатую волну опроса.

Рынок труда

Несмотря ни на что, украинский рынок труда показывает признаки стабильности.
  • Трудоустроенные и получающие заработную плату составляют 59%, что лишь незначительно ниже, чем в прошлом году.
  • Не работают — 26%, против 27% в 2024 году.
Самый высокий уровень безработицы зафиксирован среди двух возрастов:
  • молодежи 18−24 года и людей предпенсионного возраста (55−60 лет), где нетрудоустроены 39% респондентов.
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Доходы

Половина опрошенных заявили о снижении доходов по сравнению с довоенным уровнем.
Наибольшее финансовое проседание чувствует:
  • старшее поколение — 68% среди возрастной группы 55−60 лет.
  • для молодежи эта доля составляет 31%.

Стресс и одновременно надежда

87% украинцев пребывают в состоянии стресса, о чем сознательно заявляют.
Самые частые эмоции — усталость (55%), напряженность (41%), надежда (36%). По сравнению с прошлым годом уровень усталости и надежды возрос (с 52% и 31% соответственно), что свидетельствует об усилении психологической нагрузки, но также — о сохранении внутренней устойчивости.
Уставшие, но не отчаявшиеся: кому доверяют украинцы и готовы ли оставаться в стране (исследование)

Готовность оставаться в стране

Ключевым фактором психологической стабильности остается:
  • высокий уровень доверия к Вооруженным силам Украины (58%).
  • Также граждане доверяют Президенту (31%)
  • волонтерским организациям (29%).
На этом фоне 55% респондентов заявляют о готовности остаться в месте проживания даже в случае обострения ситуации, еще 18% рассматривают вариант эвакуации внутри страны, и только 11% — за границу. Это свидетельствует об усилении внутренней мобильности украинцев в пределах страны и одновременно о сдержанном уровне внешней эмиграционной готовности.

Победа и восстановление

50% респондентов убеждены, что после окончания войны Украина станет сильнее, что на 9 пунктов больше, чем в 2024 году.
Относительно послевоенного восстановления: 35% считают, что на это понадобится более 5 лет, еще 20% — что страна сможет восстановиться за более короткий срок.
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Напомним, несмотря на войну, 33% украинцев чувствуют себя счастливыми. Об этом говорится в исследовании End of Year Survey от Gallup International (производилось в конце 2024 года) Rating Group.
По показателю счастья Украина — вторая с конца среди 35 участвовавших в исследовании стран. Индия при этом занимает последнее место.
  • 33% украинцев чувствуют себя счастливыми.
  • 28% — несчастливыми.
  • Около 40% украинцев выбирают вариант посередине между ощущением счастья/несчастья.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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