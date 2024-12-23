В Минобороны рассказали, сколько получают раненые военные — Finance.ua

В Минобороны рассказали, сколько получают раненые военные Сегодня 09:31 — Личные финансы

В Минобороны рассказали, сколько получают раненые военные

Выплаты раненым в результате боевых действий военным производятся за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения в результате ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Там отметили, что военным, которые лечатся после ранения (контузии, травмы или увечья), связанного с защитой Родины, гарантировано денежное довольствие. В частности, находящиеся на стационарном лечении получают ежемесячное денежное довольствие по последним занимаемым должностям, то есть не менее 20 100 грн в месяц, и дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

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Выплаты производятся за все время пребывания в больнице и в отпуске для лечения в результате ранения, но не более 12 месяцев подряд, уточнили в ведомстве.

Также выплачиваются в размере месячного денежного довольствия:

денежное пособие на оздоровление на соответствующий год;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов военнослужащим, которые получили ранения в результате боевых действий.

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Если военный непрерывно находится на лечении более четырех месяцев (но не более 12), денежное довольствие выплачивается на основании заключения (постановления) ВВК о продолжении длительного лечения.

«Выплата денежного довольствия после четырех месяцев (но не более чем за 12 месяцев подряд) непрерывного пребывания военнослужащих на лечении в заведениях здравоохранения осуществляется на основании приказов командира воинской части, подготовленных подразделением, отвечающим за ведение учета личного состава», — резюмировали в Минобороны.

Час Дій По материалам:

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