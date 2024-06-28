В Минобороны рассказали, как будет работать е-бронирование — Finance.ua

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В Минобороны рассказали, как будет работать е-бронирование

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В Минобороны рассказали, как будет работать е-бронирование
В Минобороны рассказали, как будет работать е-бронирование
Вскоре должно начаться бета-тестирование электронного бронирования работников. Услуга будет доступна на портале Дія, где руководители предприятий смогут регистрировать онлайн забронированных сотрудников без необходимости предоставления дополнительных данных.
Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.
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По словам заместителя министра, Минобороны, Минцифры и Минэкономики активно работают над услугой электронного бронирования и скоро будут готовы начать бета-тестирование этой услуги для предприятий.
«Электронное бронирование для предприятий будет доступно на портале Дія. Каждый руководитель критически важного предприятия через «Оберег» получит доступ к записям в реестре пенсионного фонда в отношении работников. Сотрудникам не нужно будет предоставлять какие-либо свои данные, все необходимые записи будут содержаться в реестрах. Работника, который подлежит бронированию, руководитель сможет зарегистрировать онлайн, и эта информация будет передана в «Оберег». — говорит Черногоренко.
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Она отмечает, что каждый забронированный работник может запросить информацию через Резерв+ и его статус о бронировании будет отражен.
«Статус электронного бронирования будет отображаться именно при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. То есть те, кто загрузил электронный военно-учетный документ с QR-кодом, будут видеть в правой стороне все данные о бронировании», — добавила Черногоренко.
По материалам:
УНН
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