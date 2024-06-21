Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа — Finance.ua
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Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа

Казна и Политика
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Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа
Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа
Процесс бронирования от мобилизации с помощью «Дія» будет занимать около одного часа.
Об этом заявила заместитель директора Директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона.
«Все процессы будут проходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет», — рассказала Ткач.
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По ее словам, информацию о бронировании работник сможет увидеть в приложении «Резерв+» в военно-учетном документе. Также будет возможность распечатать бумажный документ.
Забронировать смогут работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности сил обороны. Получить «бронь» можно, если:
  • работник работает в указанных категориях компаний;
  • есть в перечне реестра военнообязанных;
  • имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.
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Напомним, еще 7 июня Кабмин принял постановление, согласно которому услугу бронирования от мобилизации добавят в «Дія».
Пока для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.
По материалам:
РБК-Україна
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