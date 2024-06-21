Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа — Finance.ua

Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Минцифры о бронировании от мобилизации в «Дія»: будет происходить в течение часа

Процесс бронирования от мобилизации с помощью «Дія» будет занимать около одного часа.

Об этом заявила заместитель директора Директората по развитию электронных услуг Минцифры Валерия Ткач в эфире телемарафона.

«Все процессы будут проходить в течение часа. Как только руководитель предприятия подаст работника на бронирование, будут проведены все необходимые проверки. Руководитель получит информацию по каждому работнику: забронирован он или нет», — рассказала Ткач.

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По ее словам, информацию о бронировании работник сможет увидеть в приложении «Резерв+» в военно-учетном документе. Также будет возможность распечатать бумажный документ.

Забронировать смогут работники предприятий, которые признаны критически важными для функционирования экономики Украины или обеспечивают потребности сил обороны. Получить «бронь» можно, если:

работник работает в указанных категориях компаний;

есть в перечне реестра военнообязанных;

имеет трудовые отношения, подтверждающие, что лицо действительно трудоустроено на предприятии.

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Напомним, еще 7 июня Кабмин принял постановление, согласно которому услугу бронирования от мобилизации добавят в «Дія».

Пока для бронирования сотрудников руководителям нужно подавать заявление в бумажном виде и ждать результата неделями.

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