Экономическое бронирование: нужно ли платить за уже забронированных работников — Finance.ua
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Экономическое бронирование: нужно ли платить за уже забронированных работников

Казна и Политика
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Экономическое бронирование: нужно ли платить за уже забронированных работников
Экономическое бронирование: нужно ли платить за уже забронированных работников
Законопроект об экономическом бронировании не коснется уже забронированных работников. Эти специалисты, как правило, заняты на стратегически важных предприятиях.
Народный депутат и член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко отметила, что закон об экономическом бронировании создает дополнительный инструмент для бронирования.
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Мы говорим о том, что сейчас бронируются стратегически важные сферы. Например, предприятие производит или ремонтирует оружие. Этот законопроект на них не повлияет, потому что у них другие основания для бронирования. Нам нужно производить оружие, те же дроны, какие-то другие расходные материалы, как боекомплект, соответственно, мы должны быть уверены, что у этих предприятий есть работники", — объяснила нардеп в эфире Киев24.
Таким образом, работодателю не нужно будет платить за уже забронированных сотрудников.
Напомним, нардепы в парламенте зарегистрировали законопроект № 11 331 о промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики, который, в частности, предусматривает экономическое бронирование украинцев.
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В документе предусмотрено, что забронировать предприятие сможет 50% от количества военнообязанных в его штате. Бронирование происходит «путем уплаты увеличенного военного взноса в размере 20 тысяч гривен в месяц за человека».
Председатель комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха отметил, что в случае принятия законопроектов по экономическому бронированию, бюджет будет получать от 200 до 320 миллиардов гривен в год, в зависимости от избранной модели.
По материалам:
УНІАН
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