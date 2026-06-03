В Минобороны работают над новыми механизмами в отношении уклонистов Сегодня 09:45

Механизм может быть построен по аналогии с процедурами, применяемыми в сфере взыскания задолженности

В Украине обсуждают возможность возврата к механизму блокирования банковских счетов и водительских удостоверений для мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и игнорируют повестки.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Какой механизм предлагают

По словам депутата, возможный механизм может быть построен по аналогии с процедурами, применяемыми в сфере взыскания задолженности.

«Будет работать примерно такой же принцип, который действует в банковской сфере. Если человек взял кредит и не вернул его, запускаются соответствующие процедуры: банк посылает уведомления, далее работает исполнительная служба, открывается исполнительное производство и налагается арест на активы. Я не говорю, что это будет именно так, но логика может быть похожая», — отметил Федиенко.

В то же время он подчеркнул, что речь идет только об обсуждении возможных подходов.

Возможно создание реестра уклонистов

Федиенко не исключает, что будет создан реестр уклонистов. При этом добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны.

По его словам, таким образом будет формироваться отдельная политика по отношению к уклонистам.

Он подчеркнул, что для этого необходимо ввести изменения в законодательство. Он напомнил, что одно время комитет ВР такие изменения поддержал, но они не были проголосованы в сессионном зале — парламент их «провалил».

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«У нас не весь парламент на войне и не весь парламент сталкивается с войной, а некоторые из ВР, возможно, готовятся уже к выборам, поэтому они не поддержали эти изменения», — добавил он.

Нардеп считает, что такие изменения должны быть, потому что каждый гражданин должен приобщаться к защите Украины.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Верховной Раде обсуждают возможность введения дополнительных ограничений для лиц, уклоняющихся от мобилизации, а также для тех военнослужащих, которые самовольно оставили часть (СОЧ). Среди предложенных мер — блокирование банковских счетов, ограничение доступа к кредитам и другие санкции, подобные применяемым к должникам по уплате алиментов.

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