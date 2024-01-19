В Минобороны объяснили идею законопроекта о мобилизации — Finance.ua

В Минобороны объяснили идею законопроекта о мобилизации Сегодня 11:30 — Казна и Политика

В Минобороны объяснили идею законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации должен создать условия, при которых лица, которые с февраля 2022 года защищают Украину, смогут быть заменены.

Об этом сказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в эфире телемарафона «Единые новости».

«Главная идея (законопроекта о мобилизации. — Ред.) неизменна. Наша задача — создать условия, при которых лица, которые с февраля 2022 года защищают Украину, имели бы возможность уволиться и отдохнуть», — сказала Калмыкова.

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По ее словам, для этого нужно создать условия, в частности, подготовить замену этим военнослужащим.

Относительно результатов проекта рекрутинга в ВСУ, заместитель министра обороны отметила, что на 15 января поступило более 46 тысяч откликов на вакансии: «Это когда лицо тем или иным образом сконтактировало с рекрутером или представителем воинской части».

Она отметила, что на сегодняшний день размещено 3200 вакансий. «Следует понимать, что одна вакансия — это не обязательно единственная должность, а может предусматривать два-три человека на одну должность», — добавила замминистра.

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По ее оценке, «сейчас в Украине много людей, которые ищут возможность присоединиться к защите страны».

Напомним, 25 декабря 2023 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№ 10 378).

Документ вызвал дискуссии в политикуме и обществе.

11 января законопроект вернули на доработку субъекту законодательной инициативы — правительству. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что уже подготовлена ​​новая редакция законопроекта о мобилизации с учетом предложений народных депутатов.

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Укрінформ По материалам:

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