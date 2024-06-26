В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней — Finance.ua
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В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней

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В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней
В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что пока нет оснований для увеличения сроков обновления данных для военнообязанных в ТЦК с 60 до 150 дней.
Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона «Единые новости».
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«На самом деле конечным сроком обновления своих данных остается 16 июля согласно действующему законодательству. Консультации и дискуссии по этому поводу продолжаются, впрочем на данный момент мы не видим оснований для того, чтобы этот срок продлевать до 150 дней, ведь есть приложение Резерв+, в котором можно обновить свои данные в течение нескольких минут», — отметил спикер.
По его словам, инициативы по внедрению продлений сроков для обновления данных военнообязанных украинцев наблюдаются со стороны определенных депутатов, но позиция Министерства обороны совпадает с нормами, прописанными в законе.
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Напомним, ранее народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев в эфире одного из украинских каналов заявил, что законопроект предлагает установить срок для обновления данных в 150 дней.
По мнению Арьева, «система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении „Резерв+“ и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК».
По материалам:
Укрінформ
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