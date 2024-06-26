В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней — Finance.ua

В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней Сегодня 11:30

В Минобороны не видят оснований продлевать срок обновления данных до 150 дней

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что пока нет оснований для увеличения сроков обновления данных для военнообязанных в ТЦК с 60 до 150 дней.

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона « Единые новости ».

«На самом деле конечным сроком обновления своих данных остается 16 июля согласно действующему законодательству. Консультации и дискуссии по этому поводу продолжаются, впрочем на данный момент мы не видим оснований для того, чтобы этот срок продлевать до 150 дней, ведь есть приложение Резерв+, в котором можно обновить свои данные в течение нескольких минут», — отметил спикер.

По его словам, инициативы по внедрению продлений сроков для обновления данных военнообязанных украинцев наблюдаются со стороны определенных депутатов, но позиция Министерства обороны совпадает с нормами, прописанными в законе.

Напомним, ранее народный депутат от «ЕС» Владимир Арьев в эфире одного из украинских каналов заявил, что законопроект предлагает установить срок для обновления данных в 150 дней.

По мнению Арьева, «система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении „Резерв+“ и информации о розыске, все равно нужно идти в ТЦК».

Укрінформ По материалам:

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