В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20% — Finance.ua

В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20% Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20%

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в прошлом году составил $4,2 млрд, в этом году в правительстве ожидается его увеличение на 20%.

Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время общения с журналистами по случаю встречи с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце, сообщает Укринформ.

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«За прошлый год прямые иностранные инвестиции у нас учитывались на уровне 4,2 млрд долларов. В этом году мы ожидаем роста где-то на уровне 20%», — сказала Свириденко.

При этом она подчеркнула, что все равно крупнейшим инвестором в Украине остается отечественный бизнес, «реинвестирующий средства в свою деятельность».

Для улучшения инвестклимата, по словам вице-премьер-министра, Украине нужно показывать прогресс в реформах.

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«Инвестора интересует улучшение регуляторной среды в Украине. Нам по пути в ЕС, по пути к получению средств в рамках сотрудничества с Всемирным банком, МВФ, Еврокомиссией и в рамках Ukraine Facility в целом нужно выполнить 325 индикаторов, 200 из которых — в этом году. Поэтому мы должны показывать и показываем прогресс в осуществлении реформ», — добавила Свириденко.

Укрінформ По материалам:

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