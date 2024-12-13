В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20% — Finance.ua
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В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20%

Фондовый рынок
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В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20%
В Минкономики ожидают в этом году увеличения прямых иностранных инвестиций на 20%
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украине в прошлом году составил $4,2 млрд, в этом году в правительстве ожидается его увеличение на 20%.
Об этом рассказала первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко во время общения с журналистами по случаю встречи с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце, сообщает Укринформ.
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«За прошлый год прямые иностранные инвестиции у нас учитывались на уровне 4,2 млрд долларов. В этом году мы ожидаем роста где-то на уровне 20%», — сказала Свириденко.
При этом она подчеркнула, что все равно крупнейшим инвестором в Украине остается отечественный бизнес, «реинвестирующий средства в свою деятельность».
Для улучшения инвестклимата, по словам вице-премьер-министра, Украине нужно показывать прогресс в реформах.
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«Инвестора интересует улучшение регуляторной среды в Украине. Нам по пути в ЕС, по пути к получению средств в рамках сотрудничества с Всемирным банком, МВФ, Еврокомиссией и в рамках Ukraine Facility в целом нужно выполнить 325 индикаторов, 200 из которых — в этом году. Поэтому мы должны показывать и показываем прогресс в осуществлении реформ», — добавила Свириденко.
По материалам:
Укрінформ
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