Бизнес рассказал, что думает об инвестициях в Украину во время войны — Finance.ua

Бизнес рассказал, что думает об инвестициях в Украину во время войны Сегодня 17:03 — Фондовый рынок

Бизнес рассказал, что думает об инвестициях в Украину во время войны

Несмотря на войну, 70% опрошенных компаний будут инвестировать в Украину. Это показывают результаты новой волны исследования «Индекс инвестиционной привлекательности Украины», проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Интегральный показатель Индекса в 2024 году несколько вырос — до 2,49 балла из 5 возможных (2,44 балла в 2023 году). Общая оценка этого показателя в 2023—2024 годах сопоставима с оценками инвестклимата в «ковидном» 2020 году.

Инвестиционный климат в Украине

С 84% в прошлом году до текущих 79% снизилось количество руководителей бизнеса, считающих инвестиционный климат в Украине неблагоприятным. Среди них крайне неблагоприятным его считают 20%.

Инфографика: ЕБА

Следует отметить, что доля таких респондентов последовательно уменьшается с 2022 года — с 53 до текущих 20%. Нейтрально текущий инвестклимат оценивают 12% топ-менеджеров (7% в прошлом году), а 9% считают его благоприятным.

Оценка динамики инвестклимата

Оценка динамики инвестклимата остается неизменной по сравнению с прошлым годом. Почти половина респондентов, а именно 49% считают, что инвестиционный климат ухудшился, 39% не видят существенных изменений и 12% считают, что инвестклимат улучшился.

Инфографика: ЕБА

С прошлогодних 57% до текущих 70% выросло количество компаний, уже присутствующих на рынке и имеющих планы продолжать инвестиции несмотря на войну. В то же время только 17% считают, что новым инвесторам будут выгодны мероприятия в Украине (32% в 2023 году, 17% - во второй половине 2022 года).

Прогнозы на следующие полгода

В последующие полгода 49% СЕО ожидают дальнейшего ухудшения инвестиционного климата в Украине, 33% не ожидают изменений, а 18% надеются на улучшение. Похожа оценка динамики ситуации в следующие полгода в собственной отрасли: 44% ожидают ухудшения, 43% считают, что ситуация не изменится, а 13% - что улучшится.

Инфографика: ЕБА

российская военная агрессия продолжает возглавлять перечень факторов негативного влияния на инвестиционный климат, далее следует коррупция и слабая судебная система, теневая экономика, атаки на украинскую энергосистему. К тому же, по мнению 81% опрошенных компаний, на инвестиционную привлекательность Украины оказывает негативное влияние ограничение валютных операций.

Среди факторов положительного влияния бизнес-лидеры отмечают предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, отмену пошлин и квот на украинский экспорт, «транспортный безвиз» с ЕС, диджитализацию государственных услуг и присоединение к объединенной энергосистеме ЕС.

Несколько больше половины, а именно 54% ​​компаний понесли убытки в результате боевых действий. Среди них 25% уже обратились в правоохранительные органы, еще 11% имеют такие планы. Также по 3% обратились в национальные и международные суды.

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