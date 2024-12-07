Самые популярные направления инвестиций среди украинских предпринимателей в этом году — Finance.ua

Самые популярные направления инвестиций среди украинских предпринимателей в этом году Сегодня 14:06 — Фондовый рынок

Самые популярные направления инвестиций среди украинских предпринимателей в этом году, Фото: freepik

Каждый четвертый украинский предприниматель выбрал криптовалюту для инвестирования в этом году, а стартапами заинтересовались 37% респондентов.

Об этом свидетельствует опрос Клуба лидеров бизнеса CEO Club Ukraine, проведенный среди предпринимателей, инвестировавших в 2024 году.

Самые популярные направления инвестиций в 2024 году:

стартапы и венчурные инвестиции — выбрали 37% респондентов, демонстрируя готовность к высоким рискам;

— выбрали 37% респондентов, демонстрируя готовность к высоким рискам; акции международных компаний и облигации — 34%. Достаточно простое объяснение — поиск стабильности и желание диверсифицировать инвестиционный портфель;

— 34%. Достаточно простое объяснение — поиск стабильности и желание диверсифицировать инвестиционный портфель; недвижимость в Украине (коммерческая и жилая) — 30%. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, недвижимость остается на повестке дня среди украинских инвесторов.

Сколько средств инвестировали

По данным исследования, 67% респондентов придерживаются осторожного подхода к крупным инвестициям — в 2024 году они проинвестировали до 500 тысяч долларов.

Вместе с тем у 21% опрошенных эта сумма достигает более 1 млн долларов, что, по мнению авторов, указывает на готовность к активным инвестиционным стратегиям.

Топ-3 направления для будущих инвестиций:

акции международных компаний — 35%. Это направление сохраняет свою актуальность по сравнению с уходящим годом;

недвижимость за рубежом — 26%. Спрос на иностранную недвижимость несущественно, но растет;

недвижимость в Украине — 22%. Это направление теряет динамику из-за угроз обстрелов, однако не теряет актуальности. Украинские инвесторы считают недвижимость стабильным активом, в котором можно найти защиту от инфляции.

В опросе приняло участие более 100 предпринимателей-собственников бизнеса с годовым оборотом от $10 млн, а также гендиректора компаний с годовым оборотом от $50 млн.

Напомним, ключевыми элементами в инвестировании в криптовалюту являются исследование и анализ. Изучайте, как функционируют криптовалюты, блокчейн, майнинг и смартконтракты, а также читайте белые книги (whitepapers) об интересующих вас проектах и ​​узнайте об их командах, технологиях и целях.

Следует также обращать внимание на новые проекты, поскольку более мелкие или новые инициативы могут иметь значительный потенциал, но и более высокий риск.

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