Самые популярные направления инвестиций среди украинских предпринимателей в этом году — Finance.ua

Самые популярные направления инвестиций среди украинских предпринимателей в этом году
Каждый четвертый украинский предприниматель выбрал криптовалюту для инвестирования в этом году, а стартапами заинтересовались 37% респондентов.
Об этом свидетельствует опрос Клуба лидеров бизнеса CEO Club Ukraine, проведенный среди предпринимателей, инвестировавших в 2024 году.
Самые популярные направления инвестиций в 2024 году:
- стартапы и венчурные инвестиции — выбрали 37% респондентов, демонстрируя готовность к высоким рискам;
- акции международных компаний и облигации — 34%. Достаточно простое объяснение — поиск стабильности и желание диверсифицировать инвестиционный портфель;
- недвижимость в Украине (коммерческая и жилая) — 30%. Несмотря на постоянную угрозу обстрелов, недвижимость остается на повестке дня среди украинских инвесторов.
Сколько средств инвестировали
По данным исследования, 67% респондентов придерживаются осторожного подхода к крупным инвестициям — в 2024 году они проинвестировали до 500 тысяч долларов.
Вместе с тем у 21% опрошенных эта сумма достигает более 1 млн долларов, что, по мнению авторов, указывает на готовность к активным инвестиционным стратегиям.
Топ-3 направления для будущих инвестиций:
- акции международных компаний — 35%. Это направление сохраняет свою актуальность по сравнению с уходящим годом;
- недвижимость за рубежом — 26%. Спрос на иностранную недвижимость несущественно, но растет;
- недвижимость в Украине — 22%. Это направление теряет динамику из-за угроз обстрелов, однако не теряет актуальности. Украинские инвесторы считают недвижимость стабильным активом, в котором можно найти защиту от инфляции.
В опросе приняло участие более 100 предпринимателей-собственников бизнеса с годовым оборотом от $10 млн, а также гендиректора компаний с годовым оборотом от $50 млн.
Напомним, ключевыми элементами в инвестировании в криптовалюту являются исследование и анализ. Изучайте, как функционируют криптовалюты, блокчейн, майнинг и смартконтракты, а также читайте белые книги (whitepapers) об интересующих вас проектах и узнайте об их командах, технологиях и целях.
Следует также обращать внимание на новые проекты, поскольку более мелкие или новые инициативы могут иметь значительный потенциал, но и более высокий риск.
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