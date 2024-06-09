В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае — Finance.ua

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае Сегодня 09:11 — Казна и Политика

В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае

В мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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99,8 млрд грн составляют платежи от Государственной налоговой службы.

Среди них:

42,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;

20,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено — 12,7 млрд грн);

17,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

11,4 млрд грн — акцизный налог;

5,8 млрд грн — рентная плата.

Еще 48,4 млрд грн поступило от Гостаможслужбы.

Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 108,6% (+12,0 млрд грн), в том числе:

Государственная налоговая служба — 106,6% (+6,2 млрд грн);

Государственная таможенная служба — 112,1% (+5,2 млрд грн).



Итого в мае в общий и специальный фонды госбюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, около 42 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.

151,8 млрд гривен, это меньше, чем в феврале, марте и апреле. Напомним, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило , это меньше, чем в феврале, марте и апреле.

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