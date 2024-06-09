В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае — Finance.ua

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В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае

Казна и Политика
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В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае
В Минфине сообщили, сколько средств поступило в общий фонд государственного бюджета в мае
В мае 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
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99,8 млрд грн составляют платежи от Государственной налоговой службы.
Среди них:
  • 42,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 20,2 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 32,8 млрд, возмещено — 12,7 млрд грн);
  • 17,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
  • 11,4 млрд грн — акцизный налог;
  • 5,8 млрд грн — рентная плата.
Еще 48,4 млрд грн поступило от Гостаможслужбы.
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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 108,6% (+12,0 млрд грн), в том числе:
  • Государственная налоговая служба — 106,6% (+6,2 млрд грн);
  • Государственная таможенная служба — 112,1% (+5,2 млрд грн).
Итого в мае в общий и специальный фонды госбюджета поступило 227,4 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 42 млрд грн (по состоянию на 31 мая) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним, за май 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 151,8 млрд гривен, это меньше, чем в феврале, марте и апреле.
По материалам:
Finance.ua
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