Правительство направит €100 миллионов от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье — Finance.ua

Правительство направит €100 миллионов от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье
Кабинет Министров утвердил привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на выполнение программы «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье».
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
«Правительство Украины утвердило привлечение 100 млн евро от Банка развития Совета Европы на компенсации за уничтоженное жилье. Средства ссуды будут направлены на проект «HOME: Компенсация за уничтоженное жилье», — говорится в сообщении.
Проект является продлением государственной программы компенсаций за уничтоженное жилье путем выдачи жилищных сертификатов.
Отмечается, что благодаря привлеченным средствам удастся профинансировать реализацию более 2 тысяч жилых сертификатов.
В Минвосстановления напоминают, что с августа 2023 года граждане Украины, чье жилье было уничтожено из-за боевых действий, могут получить жилищный сертификат для приобретения нового дома. Он действует в течение 5 лет. За него можно приобрести квартиру, дом или инвестировать в будущую недвижимость. Для этого необходимо забронировать средства через приложение «Дія».
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Если средства есть на специальном счете, открытом под реализацию программы, то в течение 5 дней человек получает подтверждение и имеет 30 дней для оформления сделки купли-продажи жилья. Если денежные средства на счете закончились, то до зачисления следующего транша такая заявка попадает в электронную очередь. На место в очереди влияет два фактора — наличие льготной категории и время подачи заявки на бронирование.
Первыми в очереди оказываются военнослужащие, люди с инвалидностью и многодетные семьи. Далее порядковое место в очереди определяется автоматически в зависимости от времени подачи заявки.
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По мере поступления средств на специальный счет граждане, имеющие более высокое место в очереди, получат уведомление об успешном бронировании. После этого они смогут реализовать свои жилищные сертификаты и приобрести новые дома.
С момента старта программы украинцы подали 14,4 тысячи заявлений на получение компенсации, 7,2 тысячи имеют сгенерированные сертификаты, а 2,9 тысячи уже реализовали сертификаты для покупки жилья.
Как сообщалось, по состоянию на конец апреля в Украине выплаты компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» были согласованы свыше 65 тыс. украинцев, из них почти 13 тыс. подали заявления на получение жилищных сертификатов.
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