Почему украинцам отказывают в компенсации по «єВідновленню»: названа причина — Finance.ua

Почему украинцам отказывают в компенсации по «єВідновленню»: названа причина Сегодня 11:12 — Личные финансы

Почему украинцам отказывают в компенсации по «єВідновленню»: названа причина

В компенсации за уничтоженное жилье по программе «єВідновлення» отказано 443 заявителям. Главная причина — уничтоженное жилье не было внесено в Государственный реестр вещных прав.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк изданию «Экономическая правда».

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По ее словам, в настоящее время выдается более 1 тыс. жилищных сертификатов в месяц.

«За этот же период сумма компенсаций, выдаваемых гражданам, чье жилье уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, растет в среднем на 1 млрд гривен. Более того, мы видим, что украинцы в среднем тратят на приобретение нового жилья более 1 млрд гривен за тридцать дней», — отметила Шуляк.

Она уточнила, что только 443 заявителя получили отказ в компенсации за уничтоженное жилье. Однако общее количество отказов постепенно уменьшается.

«В период с 7 апреля по 8 мая на компенсацию за уничтоженное жилье подалась 1651 семья. И отказано всего лишь 26% из них. При этом, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%», — пояснила Шуляк.

Почему отказывают в компенсации

Одна из главных причин отказа — отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре вещных прав. Шуляк напомнила, что Реестр был запущен только в 2013 году, поэтому много недвижимости в него не внесли.

Она отмечает, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утрачены. Поэтому важно, чтобы в ГРВП была соответствующая запись.

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«Если записи нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика, это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов», — подчеркнула Шуляк.

Она добавляет, что постепенно программа єВідновлення улучшается благодаря новым обновлениям.

В частности, с конца 2023 года украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации не только через программу «Дія», но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов.

Економічна Правда По материалам:

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