Новый рекорд программы «єВідновлення»: количество использованных украинцами сертификатов выросло за месяц на 75% — Finance.ua

Новый рекорд программы «єВідновлення»: количество использованных украинцами сертификатов выросло за месяц на 75% Сегодня 19:45 — Личные финансы

Новый рекорд программы «єВідновлення»: количество использованных украинцами сертификатов выросло за месяц на 75%

Украинцы начали активнее обменивать жилищные сертификаты «єВідновлення» на новое жилье. Сумма компенсаций «єВідновлення», которую украинцам согласовали как за поврежденное, так и за уничтоженное жилье, на 15 марта составила 12,5 млрд гривен.

Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Как изменились показатели

По состоянию на 15 марта украинцы использовали в полтора раза больше сертификатов, чем на 15 февраля.

Предыдущий рекорд был в декабре 2023 года, но касался не использованных, а выданных сертификатов — их общая сумма тогда выросла за месяц на 50%.

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Темпы роста по этапу программы «єВідновлення», касающееся уничтоженного, а не поврежденного жилья, сегодня продемонстрировали новый абсолютный рекорд: за последний месяц — в период с 15 февраля по 15 марта, новое жилье за ​​сертификат «єВідновлення» приобрело на 74% их владельцев больше, чем по состоянию на 14 февраля. Подобный процент роста — на 75% - и по общей сумме использованных средств.

По состоянию на 15 февраля для приобретения нового дома использовали 751 жилищный сертификат на общую сумму в 1,6 млрд гривен. Сегодня же видим 1310 использованных жилищных сертификатов на сумму в 2,8 млрд гривен. Предыдущий рекорд у нас был в декабре прошлого года, но касался выданных, а не использованных сертификатов. Тогда за период с 5 по 26 декабря сумма выданных сертификатов увеличилась на 50% - с 2 млрд гривен до 3 млрд гривен", — пояснила Шуляк.

В чем причины

Нардеп добавила, что причиной такого роста является доверие украинцев к программе.

Парламентарий напомнила: над рассмотрением заявлений на компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате вооруженной агрессии жилье в Украине сейчас работает 643 комиссии, при том что на старте программы их было чуть больше 500.

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Но количество комиссий, подчеркнула Шуляк, все равно следует увеличивать. Более того, есть общины, которые соответствующие комиссии не создали до сих пор.

Где заявления рассматривают быстрее всего

Бесспорный лидер по скорости обработки заявлений — Киевщина. Здесь комиссии уже рассмотрели 86% заявлений — 2,8 тыс. из 3,2 тыс.

Справка Finance.ua:

по словам Елены Шуляк, люди, потерявшие жилье, хотят максимально быстро получить новое жилье и переехать туда с семьей. Поэтому они в большинстве своем выбирают вторичный рынок;

на первичном рынке спрос есть разве что на те квартиры, которые уже построены и где сделан первоначальный ремонт.

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