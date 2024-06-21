В Минфине призвали FATF внести россию в «черный» список — Finance.ua

В Минфине призвали FATF внести россию в «черный» список Сегодня 17:40 — Мир

В Минфине призвали FATF внести россию в «черный» список

Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины призвали Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) принять соответствующие действия для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести россию в «черный» список. Пленарное заседание FATF пройдет 23 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

Там подчеркнули, что пока российское войско продолжает терпеть неудачи на поле боя, сама рф «становится все более агрессивной», в частности, углубляя экономические и военные связи с КНДР.

«Балистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть, вопреки санкциям ООН и принципам FATF — продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины», — говорится в сообщении.

россия также усилила сотрудничество с Ираном — государством, которое находится под мировыми санкциями и уже внесено в «черный» список FATF.

«кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение государственного банка „ВТБ“. рф также в значительной степени полагается на иранские беспилотники для поддержки своего незаконного вторжения в Украину», — отметили в Минфине.

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Также россия продолжала использовать кибератаки для нападений на объекты критической инфраструктуры и частный сектор стран-членов FATF, активизировав свои усилия в прошлом году.

Глава ведомства Сергей Марченко заявил, что «грубые нарушения со стороны россии уже давно очевидны для всех».

«кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в россии и за ее пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. И FATF имеет один четкий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечения защиты мировой финансовой системы — внесение россии в „черный“ список», — сказал он.

FATF — это межправительственная организация, основанная «Группой семи» (G7) для разработки политики борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения. В феврале 2023 года FATF приостановила членство россии в организации.

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